Manisa Büyükşehir Belediyesi 'Can Yoldaşım' Projesiyle Sokak Hayvanlarına Yeni Yuva Kazandırıyor

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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, 'Can Yoldaşım' projesiyle sokak hayvanlarına yeni bir yuva kazandırıyor. Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde özel terapi eğitimi alan köpeklerden biri olan Tanyel de geçen aylarda Salihli Benim Dünyam Rehabilitasyon Merkezi'nde yeni bir hayata başladı. Bahçe etkinliklerine katılan Tanyel, çocuklarla eğlenceli vakit geçiriyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin sokak hayvanlarının daha iyi koşullarda yaşamasını sağlamak ve sahiplendirilmelerine teşvik etmek için hayata geçirdiği 'Can Yoldaşım' projesi devam ediyor. Proje kapsamında gerekli eğitimleri alarak sahiplendirilen sokak hayvanları, kamu kurumları, üreticiler, okullar ve rehabilitasyon merkezlerinde bakılıyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde özel terapi eğitimi alan köpeklerden olan Tanyel, çocuklarla birlikte bahçe etkinliklerine de katılıyor. Çocukların okula uyum sürecini hızlandıran Tanyel, Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri tarafından yerinde takip edildi.

"Sahiplenme sayısının artması için bu projeyi yürütüyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli Uzman Köpek Eğitmeni Serhan Karabey Doğru, "Can dostlarımızı arama kurtarma ve yangın tespit köpeği gibi insanlık yararına kullanılabilecek şekilde eğitiyoruz. Bunun yanında sosyal köpeklerimizi de eğitmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda 'Can Yoldaşım' ismiyle yürüttüğümüz projeyle özellikle sokak hayvanlarının sahiplenme sayısının artmasını hedefliyoruz" dedi.

Tanyel'in takibi yerinde yapıldı

Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ilk olarak sosyalleşme eğitiminin verildiğini kaydeden Doğru, "Daha sonra temel itaat eğitimi ve branş eğitimleri vermekteyiz. Birçok köpeğimize alan koruma eğitimi vererek çiftçilerimiz ile kamu kurum ve kuruluşlarına sahiplendirdik. Bunu yanı sıra terapi köpeklerimize de sosyalleşme eğitimi verdikten sonra okullara ve rehabilitasyon merkezlerine sahiplendiriyoruz. Daha önce eğitimini tamamlayıp sahiplendirdiğimiz Tanyel'i takibini yapmak için ziyaret ettik. Geri dönüşleri çok güzeldi" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımıza güzel bir terapi oluyor"

Benim Dünyam Rehabilitasyon Merkezi Rehber Öğretmeni Derya Kaykaç, "Eğitimimize de olumlu yönde katkı sağlayacağını düşünerek Tanyel'e kucak açtık. Uzun zamandır beraber vakit geçiriyoruz. Çocuklarımızla burada çok güzel etkinliklere de katılıyor. Seratonin hormonunun salgılanmasıyla beraber çocuklarımıza da güzel bir terapi oluyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bu projeye bizleri de dahil ettikleri için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Okula uyum sürecini hızlandırıyor"

Benim Dünyam Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Sevgi Semizler, "Otizmli çocuklarımızda, bedensel engelli çocuklarımızda, okul çağı çocuklarımıza çok faydası oldu. Çocuklarımız onunla birlikte bahçe etkinlikleri yaptılar. Bu çocukların okula uyum sağlaması sürecini de hızlandırmış oldu. Buraya Tanyel için bile gelen çocuklarımız oldu. Bu durum bizi çok mutlu ediyor. Bu yüzden Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne, 'Can Yoldaşım' projesi için ve bize çok güzel bir dost sahiplenme fırsatı verdikleri için çok teşekkür ediyoruz" dedi.