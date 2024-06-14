Manisa Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine gıda ve hijyen paketi desteği sağladı

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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve hijyen paketi desteğinde bulundu. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert, içerisinde gıda ve hijyen ürünlerinin yer aldığı paketleri, ihtiyaç sahiplerine teslim ettiklerini belirtti.

Kurban Bayramı öncesi desteğe ihtiyacı olan 3 bin aileyi yalnız bırakmayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, gıda ve hijyen paketi desteğinde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in talimatıyla yurttaşlara destekte bulunduklarını belirten Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert, "15 ilçemizde, Gıda Bankaları vesilesiyle bu desteğimizi sağlıyoruz. Merkez ilçelerimizde ise vatandaşlarımızın bizzat hanelerine giderek dağıtımları yapıyoruz. Başkanımız Ferdi Zeyrek önderliğinde başlattığımız kurban bağışı kampanyamız da sürüyor. Yurttaşlarımız bu kampanyamıza da destek olmak isterlerse, 444 99 45 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilirler. Bu vesileyle, tüm yurttaşlarımızın bayramını kutluyorum" dedi.

Dağıtan paketlerdeki ürünler hakkında da bilgi veren Sert, 11 çeşit gıda ve hijyen ürününün yurttaşlara iletildiğini kaydetti.