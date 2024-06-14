Manisa Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine gıda ve hijyen paketi desteği sağladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine gıda ve hijyen paketi desteği sağladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve hijyen paketi desteğinde bulundu. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert, içerisinde gıda ve hijyen ürünlerinin yer aldığı paketleri, ihtiyaç sahiplerine teslim ettiklerini belirtti. Kurban Bayramı öncesi desteğe ihtiyacı olan 3 bin aileyi yalnız bırakmayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, gıda ve hijyen paketi desteğinde bulundu.

14.06.2024 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve hijyen paketi desteğinde bulundu. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert, içerisinde gıda ve hijyen ürünlerinin yer aldığı paketleri, ihtiyaç sahiplerine teslim ettiklerini belirtti.

Kurban Bayramı öncesi desteğe ihtiyacı olan 3 bin aileyi yalnız bırakmayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, gıda ve hijyen paketi desteğinde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in talimatıyla yurttaşlara destekte bulunduklarını belirten Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert, "15 ilçemizde, Gıda Bankaları vesilesiyle bu desteğimizi sağlıyoruz. Merkez ilçelerimizde ise vatandaşlarımızın bizzat hanelerine giderek dağıtımları yapıyoruz. Başkanımız Ferdi Zeyrek önderliğinde başlattığımız kurban bağışı kampanyamız da sürüyor. Yurttaşlarımız bu kampanyamıza da destek olmak isterlerse, 444 99 45 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilirler. Bu vesileyle, tüm yurttaşlarımızın bayramını kutluyorum" dedi.

Dağıtan paketlerdeki ürünler hakkında da bilgi veren Sert, 11 çeşit gıda ve hijyen ürününün yurttaşlara iletildiğini kaydetti.

Kaynak: ANKA

Kurban Bayramı, Kurban, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine gıda ve hijyen paketi desteği sağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:35 İstanbul’da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü
16:45 Aydın’da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü’ne düştü Aydın'da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü'ne düştü
14:17 Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti
17:58 Borussia Dortmund’un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu
17:19 Zam oranlarında hesaplar değişti Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?
17:02 Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi
16:52 Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı
16:49 Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde İlk fotoğraflar geldi Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde! İlk fotoğraflar geldi
16:48 Ankara’yı sağanak yağış ve dolu vurdu Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi Ankara'yı sağanak yağış ve dolu vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 18:30:59. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine gıda ve hijyen paketi desteği sağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement