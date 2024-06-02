Manisa Büyükşehir Belediyesi LGS Sınavına Moral İkramında Bulundu

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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren öğrenciler ve ailelerine moral ve motivasyon sağlamak amacıyla çay, kahve, su ve limonata ikramında bulundu.

LGS heyecanı bugün tüm Türkiye'de olduğu gibi Manisa'da da yaşandı. Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde sınava girecek öğrenciler ve onlara eşlik eden aileleri erken saatlerde okullara geldi. Öğrencilerin ve ailelerin sınav heyecanına ortak olmak üzere okulların önünde hazır bekleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri ise vatandaşlara çay, su, limonata ve kahve ikramında bulundu.

Başkan Zeyrek'e teşekkür

'Mobil İkram Aracı' ve stant kuran ekipler; 6 bin kişilik su, 3 bin kişilik limonata, çay ve kahve ikramında bulundu. Öğrenciler ve aileleri eğitime yönelik desteklerinden ve uygulamadan dolayı memnuniyetlerini ifade ederek, Başkan Ferdi Zeyrek ve emeği geçenlere teşekkür etti.