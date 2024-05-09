Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden arıcılara ana arı desteği - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden arıcılara ana arı desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Üretim Merkezi'nde yetiştirilen ana arılar, arıcılık yapan vatandaşlara yüzde 100 hibeli olarak teslim edildi. İlk etapta 21 arıcıya 210 ana arı dağıtıldı.

09.05.2024 16:19  Güncelleme: 16:53
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(MANİSA) Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Üretim Merkezi'nde yetiştirilen ana arıları yüzde 100 hibeli olarak arıcılık yapan vatandaşlara teslim edildi. İlk etapta 21 arıcıya 210 ana arının dağıtımı gerçekleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Gölmarmara ilçesine bağlı Hıroğlu Mahallesi'ndeki Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Üretim Merkezi'nde ana arı dağıtım programı düzenlendi. Programa, Gölmarmara İlçe Belediye Başkanı Cem Aykan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı heyeti, Gölmarmara İlçe Jandarma Komutanı, Merkez'deki görevliler ile birlikte ana arı desteğinden faydalanan Manisalı arıcı vatandaşlar katıldı. Programda, Manisalı 21 arıcıya 210 adet ana arı dağıtımı yapılırken, sezon sonunda 1500 adet ana arının yetiştirilip arıcılara teslim edilmesi hedefleniyor.

"GÖLMARMARA'MIZA KATMA DEĞER SAĞLAYABİLECEK BİR TESİS"

Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, "Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Üretim Merkezi hem Gölmarmara'mızın bilinirliği için fayda sağlayabilir hem de Merkez'de verilen eğitimlerle gerçekten bu bölgede yaşayanlar için, arıcılık faaliyetleri ile uğraşanlar için büyük bir şans olur. Siz anlatırken biraz düşündüm, burasının gelişmesine katkı sağlandığında çok güzel bir yere dönüşeceği hayalimde canlandı. Bu tesis için gerekli geliştirme çalışmaları yapılarak hem Manisa'mızın hem de Gölmarmara'mızın kalkınmasına katkı sağlayacak bir yer haline getirilebilir. Biz de Gölmarmara Belediyesi olarak inşallah bu tesisin daha güzel bir hal alması için elimizden gelen çalışmaları ortaya koyacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

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