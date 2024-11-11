Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Üreticilere Yüzde 75 Hibe Tohum Desteği - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Üreticilere Yüzde 75 Hibe Tohum Desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Köprübaşı, Demirci ve Gördes ilçelerinde toplam 252 ton yüzde 75 hibeli tohum dağıtımı gerçekleştirdi. Proje kapsamında il genelinde toplamda 564 ton hububat tohumu üreticilere teslim edildi. Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, desteklerin devam edeceğini belirtti.

11.11.2024 15:19
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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi yüzde 75 hibe ile üreticilere Köprübaşı, Demirci ve Gördes ilçelerinde 252 ton tohum desteğinde bulundu. İl genelinde ise üreticilere dağıtılan tohum miktarı 564 ton oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, tarım üreticilerine yüzde 75 hibeli tohum desteğinin dağıtımını tamamladı. Üreticilerin maliyetlerini düşürmeyi, gelirlerini artırmayı hedefleyen proje kapsamında Köprübaşı, Demirci ve Gördes ilçelerinde düzenlenen törenlerle üreticilere tohumları teslim edildi.

Köprübaşı'nda 228 üreticiye 60 ton, Demirci'de 526 üreticiye 135 ton ve Gördes'te 249 üreticiye 57 ton olmak üzere toplamda bin 3 üreticiye 252 ton hububat tohumu dağıtımı yapıldı. Proje kapsamında il genelindeki üreticilere toplamda 564 ton hububat tohumu dağıtıldı.

Üreticiler tohumlarını Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara ve Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke'nin katıldığı törenlerde teslim aldı.

"Bu destekler başlangıç, devamı da gelecek"

Başkan Ferdi Zeyrek, yaptığı konuşmada, Gediz Ovası'ndan çıkan ürünlerin 81 ile dağıldığını belirtti. Bankalara en çok borcu olan Manisa'daki çiftçilerin ülkede birinci sırada yer aldığının bilgisini veren Başkan Zeyrek, şöyle devam etti:

"Geldiğimiz ilk günden itibaren hem tarımsal hem de hayvansal üretimi geliştirmek adına birçok projeye imza atmaya başladık. Sizlere bugün burada yüzde 75 hibe destekli hububat tohumunu dağıtmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu yeterli değil tabii ki. Birçok projemiz, önümüzdeki günlerde hayata geçecek. Sizlerin desteğe ihtiyacı vardı, yaptığımız bu destekler az bile. Bu bir başlangıçtır, bunların devamı gelecektir. Daha da çok kazanç getirecek desteği vermenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu destekleri 17 ilçemize eşit bir şekilde yapıyoruz. Bize oy veren vermeyen değil, artık seçim bitti herkese eşit hizmetin geleceği bir anlayış ile yola çıktık. Manisa'mda yaşayan 1,5 milyon vatandaşımızın her sorunuyla dertlenen her sorununa çözüm götürmek isteyen bir belediye yönetim anlayışı ortaya koymaya çalışıyoruz. Sadece hububat desteği değil, kanadı noktalı sirke sineğine karşı biyolojik teknik mücadelenin yaygınlaşması mücadelesinde Demirci ilçesindeki kiraz üreticilerine 31 bin 752 şişe elma sirkesi dağıtımını gerçekleştirdik. İki mahallemizde taral dolum tesisini hayata geçirdik. Önümüzdeki günlerde de arı kovanı desteğinde üreticilerimize arı kovanlarını teslim edeceğiz. Bu kadar kısıtlama tedbirleri var. 6 aydır 250 kilometre yol yaptık, birçok hizmetlerde bulunduk. Bu hizmetleri nasıl yapıyorsun diye soruyorlar. Ben halkın parasını ranta değil halka harcıyorum. Halkın parasını halkıma harcamaktan çok mutluyum.

"Üreticimizin önceliği bizim de önceliğimizdir"

Bir yere yatırım yapılacaksa belediye başkanlarıma, muhtarlara soruyorum. Diyorum ki 'sizin önceliğiniz nedir?' Sizin önceliğiniz benim önceliğimdir. Ben yatırımlarımı her zaman için muhtarlarımla, sivil toplum kuruluşlarıyla, belediyemizce, konunun muhatabı kimse onlarla birlikte karar vererek yapacağız. Bunu yapacağız ki paramızı doğru yere harcayalım. Gördes'imize hububat tohumu dışında kanadı noktalı sirke sineğine karşı mücadele için 9 bin 72 şişe elma sirkesini kiraz üreticilerine dağıtmış bulunmaktayız. Karaağaç mahallesinde iki adet hayvan içme suyu göletinin temizlik çalışmalarını tamamladık. Kobaklar mahallesinde bulunan tarımsal sulama göletinin genişletme, bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirmiş bulunmaktayız."

Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara ve Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke de birer teşekkür konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından üreticilere tohumlar teslim edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Üreticilere Yüzde 75 Hibe Tohum Desteği - Son Dakika

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