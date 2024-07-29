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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, 'Ormanı Temizle Yangınlara Dur De' etkinliğine ev sahipliği yaptı. Etkinliğin sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Bu ormanlar bizim yarınlarımız ve yarınlarımıza bırakacağımız en büyük emanetimizdir. En büyük yangın sebeplerinden biri kuru otlar, cam kırıkları ve sigara izmaritleri. Dolaştığımız alanda çok fazla sigara izmariti ve cam kırıklarına şahit olduk" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Milliyet gazetesinin 'Ormanı Temizle Yangınlara Dur De' etkinliği kapsamında gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, gazetenin yazarlarından Eren Aka ve Ege Bölge Temsilcisi Aslı Öktener'i ağırladı. Başkan Zeyrek'e, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, İletişim Koordinatörü Önder İnce, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Zeynep Çetinkaya ile çevre gönüllüleri eşlik etti.

İlk kez bir Büyükşehir Belediyesinde düzenlendi

Milliyet gazetesinin etkinliği ilk kez bir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlendi. Urla Belediyesi ile başlayan etkinliğin ikinci durağı olan Manisa'da, Yunusemre ilçesi Kent Ormanı Gölet alanında yapılan programda kısa sürede torbalar dolusu çöp toplandı. Orman yangınlarıyla mücadeleye destek olmak ve farkındalık oluşturmak için yapılan etkinlikte, toplanan çöpler geri dönüşüm tesisine gönderildi.

"Manisalı hemşehrilerimizin de bu konuda çok duyarlı olmasını istiyorum"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, etkinliğe ilişkin şunları kaydetti:

"Milliyet gazetesi ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz ve Manisalı çevre gönüllüsü dostlarımızla kent ormanında bir temizlik çalışması başlattık. Durum gerçekten çok vahim. Kısa bir sürede topladığımız çöpleri, önümüzde duran çöp poşetlerinde görüyorsunuz. Bu ormanlar bizim yarınlarımız ve yarınlarımıza bırakacağımız en büyük emanetimizdir. En büyük yangın sebeplerinden biri kuru otlar, cam kırıkları ve sigara izmaritleri. Dolaştığımız alanda çok fazla sigara izmariti ve cam kırıklarına şahit olduk. Yarınlara eğer biz bu ormanlarımızı bırakmak istiyorsak, kendini Manisalı olarak addeden, Manisa'da yaşamayı bir borç bilen, keyifle bu alanlarda yaşamak isteyen herkesin bu bilince sahip olması gerekiyor. Milliyet Gazetesiyle bu farkındalığı yaratmak için buradaydık. Ekiplerimiz bu alanları devamlı temizliyor, tarıyor ama Manisalı hemşehrilerimizin de bu konuda çok duyarlı olmasını istiyorum. Buradaki çöp tenekesi sayısını arttırıyoruz. Farkındalık yaratmak için en kısa sürede uyarıcı levhalar da koyacağız. Eğer ormanlarımızı yarınlara bırakacaksak, Manisamızı yaşanabilir bir kent haline getireceksek, bu alanları korumak her bir ferdin öncelikli görevidir."

"Manisa'nın birçok güzelliği var ama bu güzelliklere sahip çıkmak gerekiyor"

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir ise şöyle konuştu:

" Türkiye'nin çok güzide ve önemli bir şehrindeyiz. 'Ormanı Temizle Yangınlara Dur De' etkinliğimizi ilk kez bir büyükşehir belediyesi ile beraber yapıyoruz. Manisa, sanayisiyle, tarımıyla, üniversiteleriyle, insanıyla Türkiye'nin ana damarlarından bir tanesi. Manisa'daki heyecanı biz İstanbul'dan da görebiliyoruz. Sayın Başkan da bizi kırmadı, önerimiz gelir gelmez hemen kabul etti. Manisa'nın birçok güzelliği var ama bu güzelliklere sahip çıkmak gerekiyor. Sayın Başkanla çöp toplarken hakikatten üzüldük. Bu sadece belediyenin ceza keserek, zabıta önlemleriyle halledebileceği bir şey değil. Buraların hepimizin olduğunu bilip ona göre davranmamız lazım."