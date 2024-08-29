Manisa Büyükşehir Belediyesi, Pınarköy Mahallesi'nde gölet bakım ve genişletme çalışmalarına başladı - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Pınarköy Mahallesi'nde gölet bakım ve genişletme çalışmalarına başladı

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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesine bağlı Pınarköy Mahallesi'nde gölet bakım ve genişletme çalışmalarına başladı. Yaklaşık 100 dekar tarım arazisi sulama imkanı sağlanacak çalışma ile bölgedeki tarımsal üretim artacak.

29.08.2024 09:23  Güncelleme: 10:37
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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın yoğun olduğu bölgelerde gölet bakım, onarım ve genişletme faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Yunusemre ilçesine bağlı Pınarköy Mahallesi'nde başlatılan ve yaklaşık 100 dekarlık tarım arazisinin sulama imkanı bulacağı çalışmayla bölgedeki tarımsal üretimin artacağı belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Yunusemre ilçesine bağlı Pınarköy Mahallesi'ndeki gölette bakım ve genişletme çalışmaları başlatıldı. Faaliyetlerin gölet alanının genişletilmesi, su tutma kapasitesinin artırılması ve yeni gövde imalatını içerdiği belirtildi. Kısa sürede tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulacak çalışmayla yaklaşık 100 dekar tarım arazisi sulanabilecek.

Gölet tarım arazilerine sulama yapacak

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanvekili Ali Osman Kaplan, mahalledeki gölet inşaatının köylüler tarafından beklenen bir proje olduğunu belirtti. Kaplan, "İnşaat tamamlandığında, göletin 100-150 metre aşağısındaki tarım arazilerine sulama yapılacak. Kışın yağacak yağmur ve kar sularıyla dolacak bu gölet, hem yağmur suyu hasadı yapacak hem de yeraltı ve yüzey sularını zenginleştirerek Gediz ve denize giden suların depolanmasını sağlayacak. Bu tesisler, bölgemiz için çok faydalı olacak" dedi.

Mahalle Muhtarı Hüseyin Sanlı, "Göletin yapımını uzun zamandır bekliyorduk. Kısa sürede tamamlanacak ve köyümüz için büyük bir fayda sağlayacak" diye konuştu.

Mahalle sakinleri, sürdürülen faaliyetlere ilişkin şunları söyledi:

-Mustafa Ali Şahbaz: "Bu hizmetin yapılması gerekiyordu. Şimdi gerçekleştiği için Başkanımıza teşekkür ederim. Su sıkıntısı yaşayan köyümüzde bu proje büyük bir avantaj olacak."

-Alaattin Sıva: "Bölgemiz kırsal ve gelir düzeyi düşük. Su olmadığı için geri kalıyorduk. Gölet sayesinde bu sorunun çözülmesi büyük bir hizmet."

- Mehmet Güven: "Artık suyun yakınımızda olması büyük kolaylık sağlayacak. Bu hizmetten çok memnunuz."

Kaynak: ANKA

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