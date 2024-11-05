Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Adana'da Turneye Çıktı

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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, "Bir Yaz Gecesi Rüyası" oyunu ile Adana'da ilk turnesine çıktı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Adana'da düzenlenen 9. Şehir Tiyatroları Festivali'ne katılarak, William Shakespeare'in "Bir Yaz Gecesi Rüyası" oyununu sahneledi. Konuk ekibin performansı, tiyatroseverlerden büyük alkış aldı.

Şehir Tiyatrosu'nun Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu, gösterinin ardından Adanalı tiyatroseverlere Başkan Ferdi Zeyrek'in selamını ileterek sözlerine başladı. Pembeklioğlu, şöyle konuştu:

"Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Adana 9. Şehir Tiyatroları Festivali'ne katıldığımız için çok mutluyuz. Çok güzel ağırlandık, teşekkür ederiz. Sizlere Başkan'ımız Sayın Ferdi Zeyrek'in selamlarını getirdik. Eminim ki Adana Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin birlikte yapacağı atılımlarla, bütün büyükşehirlerde şehir tiyatroları kurulacak ve daha da büyüyeceğiz. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu olarak Manisalıların yanı sıra il dışı turneleriyle de tiyatroseverlere unutulmaz anlar yaşatıyoruz. 550 kişinin ayakta alkışladığı harika bir deneyimdi bizim için. Turne programlarımız tüm hızıyla devam edecek."