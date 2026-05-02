Manisa Büyükşehir Belediyesi Şoförlerine Yönelik Önemli Eğitim - Son Dakika
Manisa Büyükşehir Belediyesi Şoförlerine Yönelik Önemli Eğitim

02.05.2026 14:21  Güncelleme: 15:54
Manisa Büyükşehir Belediyesi, ulaşım güvenliğini en üst seviyeye taşımak amacıyla bünyesindeki 680 şoföre yönelik eğitim programı düzenledi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen eğitimlerde, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü personeli görev aldı.

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, ulaşım güvenliğini en üst seviyeye taşımak amacıyla bünyesindeki 680 şoföre yönelik eğitim programı düzenledi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen eğitimlerde, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü personeli görev aldı.

Manisa Bölge Trafik Şube Müdürlüğü uzmanları tarafından verilen teorik derslerde; güvenli sürüş teknikleri, güncel trafik mevzuatı ve ceza sistemindeki değişiklikler detaylı şekilde aktarıldı. Eğitimde şoförlerin trafikte yaşadığı zorluklar, gerçek vaka analizleri üzerinden interaktif bir yöntemle ele alındı. Eğitimin diğer kısmında ise emniyet kemerinin önemini gösteren uygulama ele alındı. Özel hazırlanan simülasyon aracına binen şoförler, güvenli bir ortamda aracın takla atma anını tecrübe etti. Emniyet kemerinin kaza anında vücudu nasıl sabitlediğini deneyimleyen personel için kemer kullanımının bir zorunluluk değil, yaşamsal bir gereklilik olduğu vurgulandı.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediyesi Şoförlerine Yönelik Önemli Eğitim - Son Dakika

SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediyesi Şoförlerine Yönelik Önemli Eğitim - Son Dakika
Advertisement
