Manisa Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Çalışma Programı Hazırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Çalışma Programı Hazırladı

Geniş Video İzle

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Ege Belediyeler Birliği olarak sokak hayvanlarıyla ilgili 10 maddelik bir çalışma programı hazırladıklarını açıkladı. Program kapsamında sokak hayvanlarının toplanması, kısırlaştırılması, barınma imkanının sağlanması ve sahiplendirme çalışmalarının ön plana çıkarılacağı belirtildi.

27.08.2024 20:22  Güncelleme: 21:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MANİSA) - Sokak hayvanları ile ilgili açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Ege Belediyeler Birliği olarak belediyelerimizin bize verdiği hukuki imkanlar çerçevesinde yapabileceğimiz konuları ön plana çıkardık. Bu çerçevede  10 maddelik bir çalışma programı hazırladık" dedi.

Ege Belediyeler Birliği, 5199 sayılı kanun hakkında basın toplantısı düzenledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ötenazi uygulamasını 'katletme' olarak nitelendirdiğini söyledi. Zeyrek,"Biz bu sorunun sadece bir belediyeye hasıl olmadığını, bunun paydaşlarının veterinerler odası ve hayvansever derneklarinde olduğunun bilincindeyiz. Bu sorunların çözümü noktasında ortak aklı oluşturmak ve bu ortak akılla bu soruna hem farkındalık yaratmak hem de çözüm önerilerinde bulunmak için birtakım toplantılar sonucunda da bazı maddelerle birlikte bu konuda açıklama yapmak istedik" ifadesini kullandı

Ege Belediyeler Birliği Başkanı Zeyrek özetle şunları söyledi:

"Şimdi öncelikle kanunun bize emrettiği şekilde sokak hayvanlarımızı yerinde toplayıp daha sonra kısırlaştırma ve barınma imkanını sağlanabilecek.  Bütün teknik altyapı şartlarını biz belediyeler olarak imkanlarımız orantısında oluşturmaya çalışıyoruz. Ama bu sokak hayvanlarımızı, sokak canlılarımızı, özellikle toplarken de bizim yanımızda veterinerler odası ve hayvanseverler derneğinin de olmasını istiyoruz.

"Sahiplendirmeyi ön plana çıkartmak için bazı çalışmalar yürütüyoruz"

"Ege Belediyeler Birliği çatısı altında ve bunun paydaşları olan veterinerler odası ve hayvanseverler derneğiyle birlikte sahiplendirmeyi ön plana çıkartacak birtakım çalışmalar için bazı protokol şartları oluşturduk. Bu protokol şartlarında sağ olsun veterinerler odası kendi bünyesinde gönüllü veterinerleri oluşturularak bu çalışmaya paydaş oldular. Hayvansever derneklerimiz sahiplendirme konusunda bir farkındalık yaratarak özellikle kendi üyeleri ve daha sonrasında da vatandaşlarımızın sokak canlılarına sahiplenmesi konusunda çalışmalar içerisinde bulundular.

"10 maddelik bir çalışma programı hazırladık"

Ege Belediyeler Birliği olarak belediyelerimizin bize verdiği hukuki imkanlar çerçevesinde de yapabileceğimiz konuları ön plana çıkardık. Bu çerçevede şöyle 10 maddelik bir çalışma programı hazırladık ve bunu  paylaşmak istiyoruz. Özellikle sokak canlılarımızı sahiplenen vatandaşlarımıza bir başlangıç kiti vereceğiz. Bu başlangıç kitinin içerisinde mama, tasma, yaka, yatak ve oyuncaklar gibi temel Eşyalar bulunacak. Daha sonra veterinerler odamızla birlikte ücretsiz veya çok cüzi bir ücret alınan veterinerlik hizmeti sağlayacağız. Aşılar ve kısırlaştırma ve mikroçip hizmetleri sunacağız. Evcil  hayvanlar için eğitim kursları açacağız. Yeni evcil hayvan sahiplerine  sosyalleşme ve davranış sorunlarıyla başa çıkma konusunda yardımcı olabilecek ücretsiz eğitim kursları sağlayabileceğiz. Bilgi ve kaynaklarla ilgili yeni sahiplenen kişilere evcil hayvanların beslenme programları, egzersiz ihtiyaçları ve hastalık belirtilerini nasıl tanıyacağı gibi konularda ipuçları içeren bilgilendirme kitapçılığı veya çevrim içi portallardan eğitim desteği sunacağız. Destek hattımız olacak. Yeni evcil hayvan sahiplerine karşılaştıkları zorluklarla ilgili tavsiye veya yardım alabilecekleri bir destek hattı ile özel bir hizmet oluşturmayı düşünüyoruz. Takip programlarımız olacak. Bakımevi personelinin evcil hayvanın yeni ortamına alışıp alışmadığını kontrol etmek ve gerektiğinde ek destek sunmak için birkaç hafta veya  aylardan sonra sahiplenen kişileri iletişime geçeceği bir takip programı oluşturacağız. Sahiplendirme danışmanlığı hizmeti vereceğiz. Potansiyel sahiplenicilere, yaşam tarzlarına uygun doğru evcil hayvanları seçmelerine yardımcı olabilecek ve evcil hayvan sahiplerinin sorumluluklarını tam olarak hazır olmalarını sağlayacak bir ön sahiplendirme danışma hizmeti sunacağız.

Evcil hayvan sigortası

Evcil hayvan sigortası yapmayı düşünüyoruz. Geçici bir süre için ücretsiz evcil hayvan sigortası veya sigorta şirketleriyle iş birliği yaparak sahiplenicilere indirimli sigorta seçenekleri sunulacak. Toplu ek hazırlayacağız. Sahiplenicilerin bir araya gelmelerine, deneyimlerini paylaşmalarına ve profesyonellerden tavsiye almaları için düzenli topluluk etkinlikleri ve buluşmaları organize edeceğiz. Acil durum yardımları olacak."

Kaynak: ANKA

Ferdi Zeyrek, Manisa, Ege, Hayvan Hakları, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Çalışma Programı Hazırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:39 Ferdi Kadıoğlu resmen Brighton’da İşte Fenerbahçe’ye kazandırdığı para Ferdi Kadıoğlu resmen Brighton'da! İşte Fenerbahçe'ye kazandırdığı para
20:19 Aliyev’in eski yakın korumasıydı Tatil için geldiği Türkiye’de ölü bulundu Aliyev'in eski yakın korumasıydı! Tatil için geldiği Türkiye'de ölü bulundu
19:10 3 çocuğunu katleden baba, öldürmeden önce son isteklerini yerine getirmiş 3 çocuğunu katleden baba, öldürmeden önce son isteklerini yerine getirmiş
15:17 Konya’da çiftçiler ayaklandı Verdikleri mesajı dinlemekte fayda var Konya'da çiftçiler ayaklandı! Verdikleri mesajı dinlemekte fayda var
11:20 Hintli turist, Malezya’da yürüdüğü sırada kaldırım çöktü 8 metrelik çukura düşen kadını arama çalışmaları devam ediyor Hintli turist, Malezya'da yürüdüğü sırada kaldırım çöktü! 8 metrelik çukura düşen kadını arama çalışmaları devam ediyor
11:14 3.haftanın en çok kurtarış yapan kalecisi Gökhan Akkan oldu 3.haftanın en çok kurtarış yapan kalecisi Gökhan Akkan oldu
11:05 Kocası cinsiyet değiştirip kadın oldu Çocukların artık 2 annesi var Kocası cinsiyet değiştirip kadın oldu! Çocukların artık 2 annesi var
10:36 Al Nassr, Talisca ve diğer yıldızlarla yollarını ayırıyor Al Nassr, Talisca ve diğer yıldızlarla yollarını ayırıyor
10:18 Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’la birlikte görülen Rus kadın, milyarderin Paris’te tutuklanmasının ardından ortadan kayboldu Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'la birlikte görülen Rus kadın, milyarderin Paris'te tutuklanmasının ardından ortadan kayboldu
10:17 Altının gram fiyatı düşüşle başladı Altının gram fiyatı düşüşle başladı
10:11 Mansur Yavaş paylaşımı nedeniyle zorunlu izne çıkarılan Gülbin Tosun’dan eleştirilere küfürlü cevap Mansur Yavaş paylaşımı nedeniyle zorunlu izne çıkarılan Gülbin Tosun'dan eleştirilere küfürlü cevap
10:08 Beşiktaş, Augsburg’tan Felix Uduokhai’yi renklerine bağladı Beşiktaş, Augsburg'tan Felix Uduokhai'yi renklerine bağladı
09:46 İsveç’te ’Özgür Filistin’ sloganı atan kadına sert müdahale İsveç'te 'Özgür Filistin' sloganı atan kadına sert müdahale
09:45 Yeni dönemde 8 büyük reform Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor Yeni dönemde 8 büyük reform! Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 22:11:33. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Çalışma Programı Hazırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement