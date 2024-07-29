Manisa Büyükşehir Belediyesi Spilkent Toplu Konut Projesi'nde Kura Çekimi Yapılacak

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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Spilkent Toplu Konut Projesi'nde kura çekimi, 31 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30'da gerçekleştirilecek. Kura çekimi ile daireler sahiplerini bulacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Spilkent Toplu Konut Projesi'nde beklenen gün geldi. Projeye başvuran yurttaşların lehine düzenlemelerin yapıldığı projede kura çekimi, 31 Temmuz Çarşamba günü saat 1030'da yapılacak. MASKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Binası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekilişi ile daireler sahiplerini bulacak.

Çekiliş, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından da canlı olarak izlenebilecek.