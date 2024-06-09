Manisa Büyükşehir Belediyesi YKS'ye giren öğrencilere destek oldu

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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giren öğrenciler için sahada görev yaptı. Ekipler, otobüsleri sevk ve idare ederken, geç kalma durumu olan öğrencileri de sınava yetiştirdi.

Manisa Büyükşehir ekipleri, hafta sonu YKS'ye giren öğrencilere destek oldu. Ulaşım Dairesi'ne bağlı Trafik Zabıta ekipleri, trafik yoğunluğunun yaşandığı ana arter ve yoğunluk yaşanan otobüs duraklarında bulunarak; trafiğe yön verdi, otobüs seferlerinin aksamadan yapılması için sevk ve idare etti.

Trafik Zabıtası ekipleri ise çeşitli noktalarda trafiğin yönlendirilmesini yaparken, geç kalma ihtimali bulunan öğrencilerin de taleplerini yerine getirerek, onları sınava girecekleri okullara yetiştirdi.

Ekipler vatandaşları uyararak, sınav süresi boyunca sessiz olmaları yönünde uyarılarda bulundu.