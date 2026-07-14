Manisa'da 15 Temmuz Yaşayan Hafıza Merkezi açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa'da 15 Temmuz Yaşayan Hafıza Merkezi açıldı

14.07.2026 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında 'İrade Bizim, Zafer Bizim' temasıyla hazırlanan Yaşayan Hafıza Merkezi törenle açıldı. Merkez, dijital içerikler ve sanal gerçeklikle milli hafızayı canlı tutmayı amaçlıyor.

Manisa'da, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla hazırlanan "15 Temmuz Yaşayan Hafıza Merkezi" törenle açıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda, Manisa Valiliğince Fatih Sergi Salonu'nda oluşturulan ve "İrade Bizim, Zafer Bizim" temasıyla hazırlanan merkez, milli hafızayı canlı tutmayı, 15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere aktarmayı ve Türkiye'nin demokrasi zaferini ziyaretçilere aktarmayı amaçlıyor.

10. yıl teması doğrultusunda özel hazırlanan görsel tasarımlara ev sahipliği yapan merkez, ziyaretçilerini 15 Temmuz'un hafızasına tanıklık etmeye davet ediyor.

Ziyaretçiler, dijital içerikler, görsel anlatımlar ve sanal gerçeklik uygulamaları eşliğinde 15 Temmuz gecesinde yaşananları kronolojik akış içinde deneyimleme imkanı buluyor.

Merkezde, ziyaretçilere milletin birlik ve beraberlik ruhu, şehitlerin fedakarlıkları ve demokrasi mücadelesi aktarılıyor.

Merkez, "Hafıza Alanı", "İrade Alanı", "Şehitler Köşesi" ve "Zafer Alanı" olmak üzere dört ana bölümden oluşuyor.

Merkezin anlatısında, 15 Temmuz'u demokrasi zaferine taşıyan milletin iradesi, Cumhurbaşkanı'nın iradesi ve devletin iradesi olmak üzere üç temel unsur ön plana çıkarılıyor.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, açılışta, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yalnızca anayasal düzene yönelik bir darbe teşebbüsü olmadığını, aynı zamanda milletin iradesini, devletin bekasını, demokrasiyi ve bağımsızlığı hedef alan çok yönlü bir ihanet girişimi olduğunu söyledi.

Açılışı yapılan merkezin ortak hafızayı yaşatacak, milli şuuru güçlendirecek ve 15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere aktaracak önemli bir eğitim ve farkındalık olduğunu belirten Özkan, emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılışın ardından protokol üyeleri kurdele keserek merkezi gezdi ve eserler hakkında bilgi aldı.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürü Cengiz Kutlu Yüksel ile kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Demokrasi, 15 Temmuz, Manisa, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da 15 Temmuz Yaşayan Hafıza Merkezi açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz’de alarm verildi: Ağaçları kemire kemire çürütüyor Karadeniz’de alarm verildi: Ağaçları kemire kemire çürütüyor
Kavşaktaki 29 tabela sürücülerin kafasını karıştırıyor Kavşaktaki 29 tabela sürücülerin kafasını karıştırıyor
6 yıldır firari olan FETÖ hükümlüsü, çamaşır makinesinin arkasındaki gizli bölmede yakalandı 6 yıldır firari olan FETÖ hükümlüsü, çamaşır makinesinin arkasındaki gizli bölmede yakalandı
Şanlıurfa’da silah zoruyla kaçırılan 21 yaşındaki kadına cinsel saldırı iddiası: 14 kişi tutuklandı Şanlıurfa'da silah zoruyla kaçırılan 21 yaşındaki kadına cinsel saldırı iddiası: 14 kişi tutuklandı
İtalya’da denize uçan araçtaki sürücüyü askeri öğrenciler kurtardı İtalya'da denize uçan araçtaki sürücüyü askeri öğrenciler kurtardı
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler Helikopterdeki cihazlar sökülmüş Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler! Helikopterdeki cihazlar sökülmüş

15:18
Haluk Levent’in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı
Haluk Levent'in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı
15:18
Özgür Özel’in ekibi olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvurdu
Özgür Özel'in ekibi olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvurdu
15:13
Didim Belediye Başkanı, esnafı bir araya toplayıp çocuk gibi azarladı
Didim Belediye Başkanı, esnafı bir araya toplayıp çocuk gibi azarladı
14:49
Özel’den Kılıçdaroğlu’na hodri meydan: Yüzde 90’ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum
Özel'den Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Yüzde 90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum
13:44
Fransız ordusundan Avengers’lı gövde gösterisi: Kıyamet mi geliyor
Fransız ordusundan Avengers'lı gövde gösterisi: Kıyamet mi geliyor?
12:39
İşte Haluk Levent’in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 15:48:38. #7.13#
SON DAKİKA: Manisa'da 15 Temmuz Yaşayan Hafıza Merkezi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.