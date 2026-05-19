Manisa'da 19 Mayıs Coşkusu Yaşanıyor

19.05.2026 14:51  Güncelleme: 16:03
Manisa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Başkan Dutlulu ve protokolün katılımıyla kutlandı. Öğrencilerin halk oyunları, tekvando, judo, güreş ve cimnastik gösterileri büyük beğeni topladı.

(MANİSA) - Manisa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun da katıldığı programda, öğrencilerin sergilediği halk oyunları, tekvando, judo, güreş ve cimnastik gösterileri büyük beğeni topladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Manisa'da da coşkuyla kutlanıyor.

Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programa CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Başkan Dutlulu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Adalet Komisyonu Başkanı Osman Soydal, Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Emre Halil Esenkaya, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kuyumcu, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"ÜLKENİN YARINLARINI GENÇLERİMİZE EMANET ETMİŞTİR"

Kutlama töreninde, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. 19 Mayıs 1919'un sadece bir tarih olmadığını belirten Öztürk, "19 Mayıs bağımsızlık aşkının Samsun'dan Anadolu'ya dalga dalga yayılışının adıdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a attığı ilk adım yalnızca bir kurtuluş hareketinin başlangıcı değil, aynı zamanda Türk gençliğine duyulan sonsuz güvenin de ilanıdır. Çünkü Atatürk, 'Bütün ümidim gençliktedir' diyerek, bu ülkenin yarınlarını gençlerimize emanet etmiştir" ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSI BEĞENİ TOPLADI

Tören, öğrenciler tarafından şiirlerin ve "Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi"nin ile "Gençliğin Ata'ya Cevabı"nın okunması ile devam etti. Ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularının halk oyunları gösterileri, tekvando, judo, güreş ve cimnastik gösterileri sahnelendi. Öğrencilerin spor branşlarında sergiledikleri performanslar büyük beğeni topladı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda, spor panayırı, fotoğraf resim sergisi ile teknofest standı da yer aldı.

Kaynak: ANKA

