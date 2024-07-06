Manisa'da 20 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manisa'da 20 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, hakkında 20 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda G.A. isimli firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

06.07.2024 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde, hakkında 20 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş 20 yıl 20 gün hapis cezası olan firari G.A'nın (26) Sart Mahallesinde saklandığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.

G.A. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Operasyon, Salihli, Manisa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da 20 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:58 Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı Esad’ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı! Esad'ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü
09:47 Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Merih Demiral’a verilen cezayı kınadı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Merih Demiral'a verilen cezayı kınadı
09:29 Son seçim anketinde büyük sürpriz AK Parti, üçüncü sıraya geriledi Son seçim anketinde büyük sürpriz! AK Parti, üçüncü sıraya geriledi
08:55 Van konserinde protesto Seyirciler “Ne mutlu Türküm diyene“ diyen Bengü’ye pet şişe fırlattı Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı
07:25 Türk kökenli lider, İran’ın 9’uncu Cumhurbaşkanı seçildi Türk kökenli lider, İran'ın 9'uncu Cumhurbaşkanı seçildi
10:50 Kutlama sırasında yaptığı hata yüzünden canından oldu Ölüm anı kamerada Kutlama sırasında yaptığı hata yüzünden canından oldu! Ölüm anı kamerada
10:09 Sınır tanımayan Wanda Nara, Mauro Icardi’yle banyodan çırılçıplak video paylaştı Sınır tanımayan Wanda Nara, Mauro Icardi'yle banyodan çırılçıplak video paylaştı
10:00 Sarıyer’de saplantılı aşk: Kadının eşinin aracına kurşun yağdırdı Sarıyer'de saplantılı aşk: Kadının eşinin aracına kurşun yağdırdı
10:00 18 yaşındaki Sümeyye, kendini metrelerce yüksekten aşağı bıraktı O anlar kamerada 18 yaşındaki Sümeyye, kendini metrelerce yüksekten aşağı bıraktı! O anlar kamerada
09:59 “Gülücük atıyorsun“ dediği erkek arkadaşına kafa atıp bıçakladı "Gülücük atıyorsun" dediği erkek arkadaşına kafa atıp bıçakladı
09:50 Tatil için geldi, eniştesini öldürdü İşte ilk sözleri Tatil için geldi, eniştesini öldürdü! İşte ilk sözleri
09:39 Şarkıcı Ece Seçkin, kendisine at alan eşine doğum gününde son model araba hediye etti Şarkıcı Ece Seçkin, kendisine at alan eşine doğum gününde son model araba hediye etti
09:26 Çobanın ölümden döndüğü feci olayda 76 koyun telef oldu Çobanın ölümden döndüğü feci olayda 76 koyun telef oldu
09:09 Sigaraya bu defa zam değil indirim geldi Fiyatlar 6 TL düştü Sigaraya bu defa zam değil indirim geldi! Fiyatlar 6 TL düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2024 11:29:44. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa'da 20 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement