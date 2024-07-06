Manisa'da 20 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde, hakkında 20 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş 20 yıl 20 gün hapis cezası olan firari G.A'nın (26) Sart Mahallesinde saklandığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.

G.A. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.