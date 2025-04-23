Manisa'da 23 Nisan Coşkusu: Küçük Başkanlar Koltuğa Oturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manisa'da 23 Nisan Coşkusu: Küçük Başkanlar Koltuğa Oturdu

Geniş Video İzle

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, koltuğunu ilkokul öğrencileri İkra Miray Akbulut ve Arden Susuz'a devretti. Törende çocuklara projeleri inceledirerek, geleceğe dair umut ve aydınlık mesajları verildi.

23.04.2025 13:03  Güncelleme: 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu ilkokul öğrencisi İkra Miray Akbulut ve anasınıfı öğrencisi Arden Susuz'a emanet etti.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Bayram coşkusuna eşlik eden Başkan Zeyrek, Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunu, Murat Germen İlkokulu öğrencisi İkra Miray Akbulut ve Doruk Koleji Anasınıfı öğrencisi Arden Susuz'a devretti.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste ve MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı'nın da hazır bulunduğu devir teslim töreninde Başkan Zeyrek'ten görevi devralan Arden ve İkra Miray, Manisa'yla ilgili projeleri inceledi.

İkra ve Arden'e, "Hoş geldiniz Başkanlarım. Manisa'm size emanet" diyen Zeyrek, şöyle konuştu:

"Çocuklar bizim canlarımız. Her şey onlar için. Aydınlık yarınlar bırakılacak olan bu güzel vatan var. Onun için mücadelemizden asla vazgeçmememiz lazım. Benim bir büyük kızım var bir de ikizlerim var. Ne İkra'nın ne Arden'in onlardan bir farkı yok benim gözümde. Onlar mutlu olsun, onların geleceğini sağlayalım ki bu şehri ve ülkeyi çok çok daha iyi bir noktaya götürsünler. Beyin göçünün de önüne geçmek için bu evlatlarımıza aydınlık yarınlar bırakmak lazım. Bu ülkeye güven, adalet lazım, hukuk devleti olmamız lazım. Buna yönelik mücadelemizden asla ve asla vazgeçmeyeceğiz. Belki bunun bedelleri olacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de yola çıkarken her türlü bedeli ödemeye razıydı. Maalesef ülkem şu anda öyle karanlık günlerden geçiyor. Ama bunun sonu aydınlıktır. Arden, İkra ve tüm çocuklar için biz bunu yapmak zorundayız. Bu zorunluluk çerçevesinde de elimizden gelen tüm mücadeleyi veriyoruz."

Genel Sekreter Burak Deste ve MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı da tüm ekiplerin, küçük başkanların vereceği talimatlara göre hareket etmeye hazır olduğunu söyledi. Küçük başkanlar da park sayısını artırma talimatı ve tüm çocuklara dondurma sözü verdi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Yerel Haberler, Ferdi Zeyrek, 23 Nisan, Politika, Manisa, Eğitim, Güncel, Susuz, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da 23 Nisan Coşkusu: Küçük Başkanlar Koltuğa Oturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4,3 ile sallanan şehrimizde 3 günde 100’ün üzerinde deprem 4,3 ile sallanan şehrimizde 3 günde 100'ün üzerinde deprem
Ev hapsi verilen Mahir Polat’tan endişe verici haber Ev hapsi verilen Mahir Polat'tan endişe verici haber
Fenerbahçe’de 11 futbolcunun bileti kesildi Fenerbahçe'de 11 futbolcunun bileti kesildi
Türk kulüplerinin gözde ismiydi, teknik direktör oldu Türk kulüplerinin gözde ismiydi, teknik direktör oldu
Biri yıllarını verdi, diğeri yeni geldi Muslera ve Osimhen’in rekor kırmasına ramak kaldı Biri yıllarını verdi, diğeri yeni geldi! Muslera ve Osimhen'in rekor kırmasına ramak kaldı
Sivas’ta öğretmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 2’si ağır 14 yaralı Sivas'ta öğretmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 2'si ağır 14 yaralı
Elif Gül’ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP’den istifa etti Elif Gül'ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP'den istifa etti
Van’da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı Van'da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı
At üstünde kalp krizi geçiren cirit sporcusu hayatını kaybetti At üstünde kalp krizi geçiren cirit sporcusu hayatını kaybetti
Futbolseverler müjde Kritik maç şifresiz yayınlanacak Futbolseverler müjde! Kritik maç şifresiz yayınlanacak
Putin’in yıllardır gizlediği oğlu ilk kez görüntülendi Putin'in yıllardır gizlediği oğlu ilk kez görüntülendi

13:39 AFAD’dan 6.2’lik deprem sonrası İstanbul halkına kritik uyarı AFAD'dan 6.2'lik deprem sonrası İstanbul halkına kritik uyarı
13:22 İstanbul’daki deprem anı güvenlik kamerasında İstanbul'daki deprem anı güvenlik kamerasında
13:07 Naci Görür’den İstanbul’daki depremlerle ilgili uyarı Naci Görür'den İstanbul'daki depremlerle ilgili uyarı
13:05 İstanbul’daki 6.2’lik deprem sonrası Bakan Yerlikaya’dan ilk açıklama İstanbul'daki 6.2'lik deprem sonrası Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama
12:47 İstanbul’da 6.2 büyüklüğünde deprem İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
18:39 Gümüşhane’de heyelan meydana geldi, yol ulaşıma kapandı Gümüşhane'de heyelan meydana geldi, yol ulaşıma kapandı
18:38 Dursun Özbek’e yıllar önceki 5. yıldız sözlerini hatırlattılar, bakın ne dedi Dursun Özbek'e yıllar önceki 5. yıldız sözlerini hatırlattılar, bakın ne dedi
18:35 Hindistan’da turistlere silahlı saldırı: 26 ölü Hindistan'da turistlere silahlı saldırı: 26 ölü
18:28 Donald Trump: Gazze inanılmaz önemli bir gayrimenkul, İsrail orayı niye bıraktı anlamıyorum Donald Trump: Gazze inanılmaz önemli bir gayrimenkul, İsrail orayı niye bıraktı anlamıyorum
18:16 Esnaf, yere yatırdığı kişiyi acımasızca dövdü Esnaf, yere yatırdığı kişiyi acımasızca dövdü
18:15 Avrupa’nın devleri bu yıldızın peşinde 50 milyon euroyu veren anında alır Avrupa'nın devleri bu yıldızın peşinde! 50 milyon euroyu veren anında alır
17:53 Bir hafta önce kaybolan kadının yanmış cesedi bulundu Bir hafta önce kaybolan kadının yanmış cesedi bulundu
17:49 10 kişinin hayatını kaybettiği Beluk Apartmanı davasında tutuklama talebi rededild 10 kişinin hayatını kaybettiği Beluk Apartmanı davasında tutuklama talebi rededild
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2025 14:04:56. #7.13#
SON DAKİKA: Manisa'da 23 Nisan Coşkusu: Küçük Başkanlar Koltuğa Oturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.