Manisa'da 23 Nisan Coşkusu: Küçük Başkanlar Koltuğa Oturdu

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu ilkokul öğrencisi İkra Miray Akbulut ve anasınıfı öğrencisi Arden Susuz'a emanet etti.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Bayram coşkusuna eşlik eden Başkan Zeyrek, Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunu, Murat Germen İlkokulu öğrencisi İkra Miray Akbulut ve Doruk Koleji Anasınıfı öğrencisi Arden Susuz'a devretti.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste ve MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı'nın da hazır bulunduğu devir teslim töreninde Başkan Zeyrek'ten görevi devralan Arden ve İkra Miray, Manisa'yla ilgili projeleri inceledi.

İkra ve Arden'e, "Hoş geldiniz Başkanlarım. Manisa'm size emanet" diyen Zeyrek, şöyle konuştu:

"Çocuklar bizim canlarımız. Her şey onlar için. Aydınlık yarınlar bırakılacak olan bu güzel vatan var. Onun için mücadelemizden asla vazgeçmememiz lazım. Benim bir büyük kızım var bir de ikizlerim var. Ne İkra'nın ne Arden'in onlardan bir farkı yok benim gözümde. Onlar mutlu olsun, onların geleceğini sağlayalım ki bu şehri ve ülkeyi çok çok daha iyi bir noktaya götürsünler. Beyin göçünün de önüne geçmek için bu evlatlarımıza aydınlık yarınlar bırakmak lazım. Bu ülkeye güven, adalet lazım, hukuk devleti olmamız lazım. Buna yönelik mücadelemizden asla ve asla vazgeçmeyeceğiz. Belki bunun bedelleri olacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de yola çıkarken her türlü bedeli ödemeye razıydı. Maalesef ülkem şu anda öyle karanlık günlerden geçiyor. Ama bunun sonu aydınlıktır. Arden, İkra ve tüm çocuklar için biz bunu yapmak zorundayız. Bu zorunluluk çerçevesinde de elimizden gelen tüm mücadeleyi veriyoruz."

Genel Sekreter Burak Deste ve MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı da tüm ekiplerin, küçük başkanların vereceği talimatlara göre hareket etmeye hazır olduğunu söyledi. Küçük başkanlar da park sayısını artırma talimatı ve tüm çocuklara dondurma sözü verdi.