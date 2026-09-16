Manisa'da 39. Ahilik Haftası törenle başladı, 70 yaşındaki aşçı yılın ahisi seçildi - Son Dakika
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Manisa'da 39. Ahilik Haftası törenle başladı, 70 yaşındaki aşçı yılın ahisi seçildi

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Manisa\'da 39. Ahilik Haftası törenle başladı, 70 yaşındaki aşçı yılın ahisi seçildi
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Manisa'da 39. Ahilik Kültürü ve Mesleki Eğitim Haftası, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Etkinlikler kapsamında 70 yaşındaki aşçı Mehmet Akgül yılın ahisi seçildi.

(MANİSA) - Manisa'da "39. Ahilik Kültürü ve Mesleki Eğitim Haftası" dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde, esnaf ve sanatkarların emeği, dayanışma kültürü ve Ahilik geleneğinin yaşatılmasının önemi vurgulandı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, "Üretenin, hakkaniyetle kazananın ve şehrine değer katanın başımızın üstünde her zaman yeri var" dedi.

14-20 Eylül tarihleri arasında kutlanan Ahilik Kültürü ve Mesleki Eğitim Haftası, Manisa'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Törene; YENİ Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu, Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste ve Genel Sekreter Yardımcısı Erk Kayabaş, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, MESOB Başkanı Hasan Geriter, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, esnaflar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Çelenk sunumunun ardından Valilik ziyareti gerçekleştirildi; program Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan kortejle devam etti. Bedesten Meydanı'nda düzenlenen törende ise protokol üyeleri konuşmalarını yaptı. MESOB Başkanı Hasan Geriter, Ahilik Haftası'nın esnaf ve sanatkarlar açısından taşıdığı öneme değindi.

"AHİLİK, AHLAKİ VE DAYANIŞMAYI ESAS ALAN BİR YAŞAM FELSEFESİDİR"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deste, Ahilik Haftası'nın Manisa'nın tarihi ve ticari kimliği açısından taşıdığı öneme dikkati çekti. Ahiliğin geçmişten geleceğe aktarılması gereken önemli bir medeniyet mirası olduğunu ifade eden Deste, "Büyükşehir Belediyesi olarak bu kadim medeniyet mirasını yaşatmanın ve gelecek nesillere aktarmanın en büyük sorumluluklardan biri olduğuna inanıyorum" dedi.

Ahiliğin "Eline, beline, diline sahip ol" düsturuyla insanı merkeze aldığını vurgulayan Deste, geçmişte pazarlarda tartının dürüst, karın hakkaniyetli, usta-çırak ilişkisinin ise sevgi ve saygı çerçevesinde şekillendiğini belirtti. Bu değerlerin bugüne de ekonomik yaşamın ve sosyal barışın önemli temellerinden biri olduğunu ifade etti.

Manisa'nın tarih boyunca ticaretin, tarımın ve sanayinin buluşma noktası olduğunu söyleyen Deste, esnaf ve sanatkarların kentin ekonomik dinamizmini ayakta tuttuğuna dikkati çekti. Büyükşehir Belediyesi olarak esnafın yanında olmaya devam edeceklerini belirten Deste, "Üretenin, hakkaniyetle kazananın ve şehrine değer katanın başımızın üstünde her zaman yeri var. Şehrimizin refahını ve sosyal dayanışmasını birlikte büyüteceğiz" diye konuştu.

"AHİLİĞİN EN ÖNEMLİ DÜSTURLARINDAN BİRİ AHLAKLI İNSAN YETİŞTİRMEKTİR"

YENİ Partili Bakırlıoğlu da Ahilik kültürünün temelinde ahlak ve dayanışma bulunduğunu söyledi. Bakırlıoğlu, "Ahiliğin en önemli düsturlarından bir tanesi ahlaklı insan yetiştirmektir" dedi. Esnaf kökenli olduğunu belirten Bakırlıoğlu, esnafın artan sorunlarına da dikkati çekerken; Ahilik kültürünün en önemli özelliklerinden birinin dayanışma olduğunu vurguladı.

ÖĞRENCİLERDEN TEMSİLİ ŞED KUŞATMA TÖRENİ

Konuşmaların ardından Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından temsili Şed Kuşatma Töreni gerçekleştirildi. Ahilik geleneğinde mesleğe kabulü ve mesleki olgunlaşmayı simgeleyen tören, katılımcıların beğenisini topladı.

"YILIN AHİSİ"NE ÖDÜL TAKDİM EDİLDİ

Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında "Yılın Ahisi", "Yılın Kalfası" ve "Yılın Çırağı" ödülleri de sahiplerini buldu. 39'uncu Ahilik Haftası'nda Yılın Ahisi ödülüne 70 yaşındaki aşçı Mehmet Akgül layık görüldü. Ödül töreninde Yılın Ahisi, Yılın Kalfası ve Yılın Çırağı ödülleri takdim edildi. "Yılın Kalfası Onur Ödülü"nü alan Emirhan Gül'e ödülü, Deste tarafından verildi.

Kaynak: ANKA
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