Manisa'da 4 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da 4 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 4 araç birbirine çarptı ve 10 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

27.07.2024 00:49
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yarhasanlar Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı eski garaj mevkisinde seyir halindeki otomobil, önce iki otomobile, ardından park halindeki minibüse çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 10 yaralı kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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