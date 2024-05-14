Manisa'da 5 araçta 31 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Manisa'da 5 araçta 31 düzensiz göçmen yakalandı

Manisa\'da 5 araçta 31 düzensiz göçmen yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan 5 araçta 31 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Ayrıca, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla araç sürücüleri gözaltına alındı ve yapılan üst aramasında 107 bin 500 lira ele geçirildi.

14.05.2024 18:50
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Manisa'nın Salihli ilçesinde, durdurulan 5 araçta 31 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler bu kapsamda durdurdukları 5 araçta 31 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla araç sürücüleri U.Ç. (33), B.B. (36), O.G. (33), T.Ç. (30) ve R.D. (29) gözaltına alındı.

Şüphelilerin yapılan üst aramasında, suçtan elde edildiği değerlendirilen 107 bin 500 lira ele geçirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Manisa'da 5 araçta 31 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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