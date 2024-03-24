Manisa\'da 53 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, hakkında 53 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, "çekle ilgili karşılıksız işlemi yapılmasına sebebiyet verme", "vergi usul kanununa muhalefet", "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 53 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.G'nin (45) bulunduğu adresi belirledi.
A.G, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü operasyonlarda, farklı bölgelerde yapılan aramalarda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi. Toplamda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Sakarya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akdardağan'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Vali Karadeniz, bakkal esnafının genel durumu hakkında bilgi aldı ve şehir esnafını her zaman öncelikli gördüklerini belirtti. Başkan Akdardağan ise birliktelikle önemli çalışmalar yapacaklarına inandıklarını ifade ederek Vali Karadeniz'e teşekkür etti. Ziyarette Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Alişan da yer aldı.
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Kazanın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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CHP zulmünden kurtulmak için 31 Mart'ta İstanbul'u yeniden sahiplerine kavuşturmak gerektiğini belirten bir konuşma yapan bir siyasetçi, İstanbul'un tarihi ve kültürel değerlerine vurgu yaparak, İstanbul'un yeni bir döneme gireceğini söyledi. Ayrıca, mevcut belediye başkanının göreve başlamasından sonra İstanbul'un hala sorunlarla boğuştuğunu ve akılsız belediyecilik yapıldığını iddia etti.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde gerçekleştirilen 'Bozdoğan-16' operasyonlarında DEAŞ terör örgütüne mensup 40 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, operasyonların başarısında emniyet güçlerinin koordinasyonunu ve çalışmalarını takdir ettiğini belirtti. Ayrıca, 2023 yılından bu yana DEAŞ'a yönelik bin 316 operasyon düzenlendiği ve 2 bin 733 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaştı.
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde rampadan inen elektrikli bisiklet, park halindeki otomobile çarptı. Kazada 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Olayın yaşandığı otoparkın yanındaki vatandaşlar, rampanın tehlikeli olduğunu ve önlem alınmasını istedi.
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