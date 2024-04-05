Manisa\'da 530 Bin Makaron Ele Geçirildi

Aydın Valisi Canbolat, Kadir Gecesi'ni kutladı

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, bu mübarek gecenin manevi huzurun artması için eşsiz bir fırsat sunduğunu belirtti. Vali Canbolat, Kadir Gecesi'nin müjde, umut ve huzur gecesi olduğunu vurguladı ve tüm İslam aleminin bu geceden hayır, bereket ve huzur elde etmesini diledi.