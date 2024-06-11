Manisa\'da Kaçak İçki Operasyonu: 600 Litre Kaçak İçki ve Damıtma Düzeneği Ele Geçirildi

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Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda 600 litre kaçak içki ile damıtma düzeneği ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kabazlı Mahallesi'nde Y.Ö'ye (74) ait ikamete operasyon düzenledi.

Yapılan aramada pet şişe ve bidonlarda kaçak yollarla üretilen 100 litre rakı ile 500 litre şarap, 17 kilogram anason, 1 mutfak tüpü ile içki imalatında kullanılan damıtma sistemi ele geçirildi.