Manisa'da Akıllı Saat Hırsızlığı: Kameraya Yansıyan Anlar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manisa'da Akıllı Saat Hırsızlığı: Kameraya Yansıyan Anlar

Manisa\'da Akıllı Saat Hırsızlığı: Kameraya Yansıyan Anlar

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir iş yerinden akıllı saat çalan şüpheli, kamera kayıtlarına yansıdı. Müşteri gibi gelen 3 kişi, çalışanları oyalayarak hırsızlığı gerçekleştirdi.

03.12.2024 14:28  Güncelleme: 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
MANİSA'da müşteri olarak geldiği iş yerinden akıllı saat çalan şüpheli ile çalışanları oyalayan 2 arkadaşı, kameraya yansıdı.

Olay, önceki gün saat 17.30 sıralarında Şehzadeler ilçesi Yarhasanlar Mahallesi'ndeki teknolojik aksesuarlar satan bir iş yerinde meydana geldi. Müşteri gibi iş yerine gelen 3 şüpheliden 2'si çalışanları oyalarken, diğer kişi vitrindeki akıllı saati incelemeye başladı. Ardından şüpheli, 1250 TL'lik akıllı saati cebine koydu ve mağaza içinde bir tur daha attı, daha sonra arkadaşlarıyla birlikte uzaklaştı. Ertesi gün saatin yerinde olmadığını fark eden mağaza çalışanları, güvenlik kamerası kamera kayıtlarını inceleledi. Hırsızlık anları kameraya yansırken, iş yeri sahibi Yunus Cücen, görüntülerle birlikte polis merkezine şikayette bulundu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Şehzadeler, Teknoloji, Hırsızlık, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Manisa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da Akıllı Saat Hırsızlığı: Kameraya Yansıyan Anlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:38 Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi
14:33 Suriye’de rejim ile muhalifler arasında devam eden çatışmalardan en net görüntü Suriye'de rejim ile muhalifler arasında devam eden çatışmalardan en net görüntü
14:14 Özel, Bahçeli’nin kendisiyle ilgili sözlerinin yer aldığı kağıdı yırttı Özel, Bahçeli'nin kendisiyle ilgili sözlerinin yer aldığı kağıdı yırttı
13:55 Türk-İş Başkanı Atalay’a soruldu: Telafuz edilen ücretlerden hangisini kabul edeceksiniz Türk-İş Başkanı Atalay'a soruldu: Telafuz edilen ücretlerden hangisini kabul edeceksiniz?
20:59 Minibüsün Arkasına İple Bağlanan Köpek, Kameraya Yakalandı Minibüsün Arkasına İple Bağlanan Köpek, Kameraya Yakalandı
20:47 Esenyurt’taki istismar şüphelisi, vurduğu çocukla önce markete gitmiş Esenyurt'taki istismar şüphelisi, vurduğu çocukla önce markete gitmiş
20:46 Ateşkesin ardından bir ilk Hizbullah İsrail askerlerini hedef aldı Ateşkesin ardından bir ilk! Hizbullah İsrail askerlerini hedef aldı
20:27 Davutoğlu: Esad, Erdoğan’ın Çağrılarına Verdiği Küstah Cevapların Bedelini Ödüyor Davutoğlu: Esad, Erdoğan'ın Çağrılarına Verdiği Küstah Cevapların Bedelini Ödüyor
20:14 Irak Cumhurbaşkanı’nın sekreteri İstanbul’da bıçaklandı Irak Cumhurbaşkanı'nın sekreteri İstanbul'da bıçaklandı
20:08 Eski PFDK Başkanı Av. Hüseyin Karaahmetoğlu’ndan Türk futboluna eleştiriler ve öneriler Eski PFDK Başkanı Av. Hüseyin Karaahmetoğlu'ndan Türk futboluna eleştiriler ve öneriler
20:00 Kullanıcılara da duyuruldu WhatsApp artık o telefonlarda çalışmayacak Kullanıcılara da duyuruldu! WhatsApp artık o telefonlarda çalışmayacak
19:53 Hizbullah Esad’a sırtını döndü Hizbullah Esad'a sırtını döndü
19:26 PKK, yıllardır işgal ettiği bölgeden çekiliyor PKK, yıllardır işgal ettiği bölgeden çekiliyor
18:44 MicroStrategy milyarlarca dolarlık yeni Bitcoin alımı gerçekleştirdi MicroStrategy milyarlarca dolarlık yeni Bitcoin alımı gerçekleştirdi
18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığına Fatih Erbakan’dan veto Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığına Fatih Erbakan'dan veto
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 15:25:21. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa'da Akıllı Saat Hırsızlığı: Kameraya Yansıyan Anlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.