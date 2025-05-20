Manisa'da Altyapı Bilgi Sistemi ile Kazı Ruhsatları Çevrim İçi Yayınlanıyor - Son Dakika
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Manisa'da Altyapı Bilgi Sistemi ile Kazı Ruhsatları Çevrim İçi Yayınlanıyor

Manisa\'da Altyapı Bilgi Sistemi ile Kazı Ruhsatları Çevrim İçi Yayınlanıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Altyapı Bilgi Sistemi (AYBİS) ile kazı ruhsatlarını internet üzerinden çevrim içi olarak yayınlamaya başladı. Vatandaşlar, kazıları takip edebilir ve ihbarda bulunabilir. 'Sokağımda Ne Var' uygulaması ile 17 ilçedeki ruhsatlı kazı çalışmaları anlık olarak izlenebiliyor.

20.05.2025 17:35
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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Altyapı Bilgi Sistemi (AYBİS) ile kazı ruhsatları belediyenin internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak yayınlanıyor. Sistem sayesinde sokaklarında yapılan kazıları görebilen vatandaşlar, hem de bilgilendiriliyor hem de sistem üzerinden görülmeyen kazılar için ihbarda bulunabiliyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yetki sınırları içerisindeki altyapı çalışmalarının koordinasyonunun sağlanması ve altyapıyla ilgili kazıların sistemli şekilde takip edilmesi amacıyla hizmete sunduğu AYBİS'i, ilçe belediyeleri ve vatandaşların kullanımına açtı.

Kurum, kuruluş ve vatandaşlar, yapacakları kazılar için Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesi üzerinden çevrim içi başvuru yaparak ruhsat alabiliyor. Sistem üzerinden zemin inceleme, tahakkuk hesaplama, makbuz kontrolü, kazı ruhsatı ile ilgili tüm iş ve işlemler de görülebiliyor ve takip edilebiliyor.

AYBİS üzerinden ilçe belediyeleri ve altyapı kuruluşlarına, 15 Mart 2025 ile 14 Mayıs 2025 tarihleri arasında 319 adet kazı ruhsatı verildi. Toplamda 14 bin 890 metre uzunluğunda kazı için ruhsat alındı ve bu kazılara ilişkin 13 milyon 141 bin 611 liralık tahakkuk oluşturuldu.

'Sokağımda Ne Var' uygulaması ile bilgi alınabiliyor

İl genelinde verilen kazı ruhsatlarının, sokak bazlı harita tabanlı bir uygulama ile vatandaşlar tarafından takip edilebilmesi ve bildirim alınabilmesi de 'Sokağımda Ne Var' uygulaması ile mümkün hale geldi. "Üzüm Süper App" içinden erişilebilen uygulama sayesinde yapılacak kazılar öncesinde de vatandaşların bilgilendirilmesine başlandı.

Ruhsatlı kazı çalışmaları, 17 ilçede görülebiliyor

'Sokağımda Ne Var' uygulaması ile vatandaşlar, 17 ilçede de ruhsatlı tüm kazı çalışmalarını anlık olarak görebiliyor. Kaçak kazıların önüne geçilmesinin de hedeflendiği sistem ile ruhsatsız kazıların tespiti yapılabilecek.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, uygulama üzerinden kazı izni görünmeyen ancak sokakta kazı yapıldığını gören vatandaşların durumu kendilerine bildirmesini istedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Teknoloji, Belediye, Güncel, Manisa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da Altyapı Bilgi Sistemi ile Kazı Ruhsatları Çevrim İçi Yayınlanıyor - Son Dakika

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