Manisa'da Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Manisa'da Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Turgut Özal Mahallesi'nde yapılan altyapı çalışmalarını inceledi. Zeyrek, vatandaşların su kesintisi yaşamaması için 7/24 çalıştıklarını belirtti.

28.08.2024 18:15
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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Şehzadeler ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde 30 yıllık kollektör yapısı, eski asbestli boruların yenilenmesi ve yeni vana sistemi için hayata geçirilen çalışmayı inceledi. Başkan Zeyrek, "Ben kimsenin evinin suyunun kesilmesini asla istemem. Manisa'daki vatandaşlarımızın mutluluğu için 7/24 ekiplerimle birlikte her zaman için sahadayım ve çalışıyorum" dedi.

Başkan Zeyrek, Şehzadeler ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi sınırlarında devam eden ve Akpınar, Nurlupınar, Kazım Karabekir, Adnan Menderes, Ahmet Bedevi Mahalleleri'ne daha sağlıklı ve kesintisiz su ulaşması için yapılan altyapı çalışmasını yerinde inceledi. Başkan Zeyrek'e MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar, İçme Suyu Daire Başkanı Kerim Ali Oruç Orhan ve şube müdürleri eşlik etti.

Zeyrek, çalışma alanında yaptığı açıklamada altyapı seferberliği ile eski sistemleri bugünün teknolojisine uygun hale getirmek için çalıştıklarını söyledi. Zeyrek, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 30 yıl önce yapılmış kollektör yapısı ve asbestli borulardan kaynaklı su sıkıntılarını mahallemizde yaşıyorduk. ve altyapı seferberliğini başlattığımızı Ağustos ayının 2'nci haftasında duyurmuştuk. Bu seferberlik çerçevesinde Turgut Özal mahallemizde komple kollektör yapısını değiştirdik. Daha sonra bu kolektörü besleyen asbestli boruların günümüz şartlarına uygun bir şekilde PP borularla değişimini sağladık. Bundan sonra altyapının kanayan noktalarında biz MASKİ'mizle, belediye ekiplerimizle, tüm gücümüzle Manisa'mızın altyapısını değiştirmeye devam edeceğiz. Bugün, hem yerinde incelemelerde bulunduk hem de muhtarlarımızın MASKİ'den beklentilerini dinledik. Bu altyapı seferberliğini hem muhtarlarımızla, MASKİ ekiplerimizle, el birliğiyle Manisa'mın tüm ilçelerinde gücümüz yettiğince devam edeceğiz. Biz, bu altyapı seferberliğinde vatandaşlarımızı tüm şeffaflığıyla anbean bilgilendireceğiz. Ben kimsenin evinin suyunun kesilmesini, kimsenin sudan mağdur olmasını asla istemem. Bunu siyasi bir figür gibi kullanan maalesef vatandaşlarımız var. Çünkü, biz her an vatandaşımızın her derdinde yanındayız ve yanında da olmaya devam edeceğiz. Manisa'daki vatandaşlarımızın mutluluğu için 7/24 ekiplerimle birlikte her zaman için sahadayım ve çalışıyorum. Vatandaşlarımız bize güvensin. Bütün şeffaflığıyla tüm bilgileri bizden alsın."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa'da Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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