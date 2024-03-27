Manisa'da kendilerini avukat olarak tanıtan ve bir kişiyi araç satma bahanesiyle dolandıran 5 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bankadan kredi çeken ve dolandırıldığını belirten S.B'nin şikayeti üzerine inceleme başlattı.
Dolandırıcılık olayına karışan 6 şüphelinin kimliği çalışmalar sonucu tespit edildi.
Gözaltına alınan 6 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Manisa'da Araç Dolandırıcılığı Yapan 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomide yetkin isimlerden oluşan güçlü bir kadro kurduklarını belirterek, "Batman'ın bir evladı olan Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'e bu konuda tam itimadım var.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da yaptığı konuşmada, seçmenlerinin iradesinin sağa sola peşkeş çekildiğini söyledi. Erdoğan, Altılı Masa'nın yerinde yeller estiğini belirterek, Türkiye'nin bu işportacı siyaset anlayışından kurtulmasını diledi. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e tam itimadı olduğunu vurguladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gönen ilçesinde yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerinin güvenliği ve huzuru için tedbirler aldıklarını belirtti. Yerlikaya, terör örgütleriyle mücadele ettiklerini ve organize suç örgütleriyle de mücadele edeceklerini vurguladı. Ayrıca, seçimlerin hür ve adil bir ortamda gerçekleşmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade etti.
Malatya'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 28 bin 99 adet sentetik ecza hap, 5,29 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 zanlıdan 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Gönen ilçesinde yaptığı ziyaretlerde uyuşturucu ile mücadele konusunda 85 milyonun takım ruhu ile çalışması gerektiğini söyledi.
29 yaşındaki felçli Noland Arbaugh, Neuralink'in çipini kullanarak bir gece boyunca Civilization 6 oyununu kontrol etmeyi başardı. Arbaugh, beyin dalgalarını ölçen çip sayesinde saatlerce oyunu oynayabildiğini belirtti. Bu gelişme, beyin-bilgisayar arayüzlerinin felçli veya ampute insanlara hareket kabiliyetini geri kazandırabileceğini gösteriyor.
vivo, Çin'de düzenlediği etkinlikte X Fold 3 ve Pad 3 Pro'yu tanıttı. Ayrıca TWS 4 ve TWS 4 Hi-Fi kulaklıklarını da duyurdu. Kulaklıklar, gelişmiş ses kalitesi ve aktif gürültü engelleme özellikleri sunuyor. TWS 4 modelleri Koyu Mavi ve Beyaz renk seçenekleriyle satışa sunuldu.
Tesla'nın en büyük batarya tedarikçilerinden biri olan CATL, daha hızlı şarjı mümkün kılacak yeni elektrokimyasal bataryalar üzerinde çalıştığını açıkladı. Bu gelişmeyle birlikte Tesla araçlarının şarj hızı önemli ölçüde artacak ve Çinli şirketlerin batarya teknolojileriyle rekabet edebilecek hale gelecek. CATL bilim insanları, yeni bataryaların sadece 15 dakika içinde tamamen şarj olabileceğini ve elektrikli otomobillere 700 km'den fazla menzil sağlayabileceğini öne sürdü. Bu gelişmeyle birlikte Tesla'nın Gigafactory'deki pil kapasitesi de genişleyecek.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde abisinin boğazını keserek öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, Erenler Mahallesi'ndeki bir dairede meydana geldi. İddiaya göre, alkol alan Mert P. ile abisi Murat P. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mert P., abisinin boğazını bıçakla kesti. Murat P., hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Gözaltına alınan Mert P., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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