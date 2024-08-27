Manisa'da aranan firari FETÖ üyesi İzmir'de yakalandı.
Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan A.A. (43), Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir'de yakalandı.
Örgütün şirketlerinde muhasebeci olarak çalışan A.A'nın Bank Asya hesabında, olağan dışı artış yaşandığının tespit edildiği öğrenildi.
A.A, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
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