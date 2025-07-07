Manisa'da asayiş uygulamasında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 5-6 Temmuz'da kent genelinde denetimler gerçekleştirdi.
Uygulamalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı.
Hükümlüler cezaevine gönderilirken, diğer 11 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Manisa'da Asayiş Uygulaması: 20 Gözaltı - Son Dakika
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