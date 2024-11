Manisa'da Atatürk'ün Vefatının 86. Yılı Anma Töreni Düzenlendi

Güncel

(MANİSA)- Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yılı dolayısıyla Manisa'da anma töreni düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in de yer aldığı anma programında bin 938 kişinin katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'na Atatürk'ün imzası çizildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86'ncı yılında Cumhuriyet Meydanı, Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı önünde düzenlenen törenlerle anıldı. Milli Egemenlik Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Törene, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP İl Başkanı İlksen Özalper, Ege Ordu Komutanlığı İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mehmet Can Tepedelen, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Manisa Baro Başkanı Sevgi Başak Yeşil Malay, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, askeri erkan, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Program fotoğraf sergileri ve oratoryo gösterisi ile devam etti

Anma programının devamında Başkan Zeyrek ve katılımcılar ilk olarak Fatih Sergi Salonu'nda düzenlenen Atatürk'ün sözlerinin yer aldığı fotoğraf sergisini gezdi. Ardından, Kültür Sitesi Sergi Salonu'nda Atatürk fotoğrafları sergisi ziyaret edildi. Fatih Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından sahnelenen oratoryo, duygusal anlar yaşattı.

"Bedenen aramızdan ayrılsa da fikirleriyle bizimle birlikte"

Düzenlenen etkinlikte açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümü. Bedenen aramızdan ayrılsa da her zaman için fikirleri ve görüşleriyle bizimle birliktedir. Manisa'da bir değişim 31 Mart'ta değişti. O değişimin her adımını her yerde görüyoruz. Bugün 10 Kasım'da anma programının ardından Şehzadeler Belediyesi ile yaptığımız bu etkinliğin içinde olmak, hem Manisa için bir ilk olması hem de vatandaşlarımızla birlikte Atamızı anmak beni gerçekten çok mutlu ediyor. Cumhuriyet Atatürk'ün bize en büyük hediyesidir. Onun ilklerine inkılaplarına ve cumhuriyetine sahip çıkmak bizim en öncelikli görevimizdir. Manisa'nın da buna öncülük eden bir il olması ve buna vesile olan biz başkanların da burada olmasını gerçekten çok anlamlı olarak görüyorum. Yaşasın cumhuriyet diyorum" dedi.

"Çok büyük bir özlemle anıyorum"

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ise "Ulu önderimizin de dediği gibi 'Büyük ölümlere matem gerekmez, fikirlerine bağlılık gerekir' biz de onun açtığı yolda gösterdiği hedefe durmadan yürüyeceğimiz bir kez daha söz veriyoruz. Ulu Önderimiz, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, saygıyla, sevgiyle ve çok büyük bir özlemle anıyorum" diye konuştu.

10 Kasım Atatürk'ü anma gününün en anlamlı bölümü ise bin 938 kişi ile oluşturulan Atatürk'ün imzası oldu. Törenin "Büyük Önder Büyük İmza" isimli bölümde Büyükşehir, Şehzadeler ve Yunusemre belediyelerinin destek verdiği ve vatandaşlar tarafından oluşturulan imza ile anma programı büyük beğeni topladı.