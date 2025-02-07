Manisa Ayakkabıcılar Sitesi'nin idari binasında çıkan yangın hasara neden oldu.
Yunusemre ilçesindeki ayakkabıcılar sitesinin idari binasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Depo kısmında başlayan yangın binanın diğer katlarına da sıçradı.
Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Son Dakika › Güncel › Manisa'da Ayakkabıcılar Sitesi'nde Yangın - Son Dakika
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