Manisa ile Balkan Coğrafyası, İftar Programında Buluştu

09.03.2026 12:41  Güncelleme: 13:39
Manisa Balkanlar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen iftar programında, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Bulgaristan'dan gelen heyet bir araya geldi. Programda birlik ve beraberlik mesajları verilirken, iki bölge arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

(MANİSA) - Manisa Balkanlar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen iftar programı, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Bulgaristan'dan gelen heyeti bir araya getirdi. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği gecede, iki bölge arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Manisa Balkanlar Kültür ve Dayanışma Derneği ev sahipliğinde gerçekleşen iftara Dutlulu'nun yanı sıra CHP İl Başkanı İlksen Özalper, kardeş şehir Kırcaali Belediye Başkanı Erol Mümün, Sliven Milletvekili Hüseyin Hafızov, Şumen Milletvekili Hamid Hamid, Cebel Belediye Başkanı Necmi Ali ve çok sayıda vatandaş katıldı.

?Manisa Balkanlar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Altan Hafızismailoğlu, konuklara teşekkür ederek, "Ramazan ayı, dayanışma ruhunu ve gönül birliğini pekiştirirken, sahip olduğumuz nimetlere şükretmemizi sağlıyor" dedi.

?Kırcaali Belediye Başkanı Erol Mümün, iftar sofrasını paylaşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, Türk toplumu olarak iyi ve kötü günlerde birbirine destek olmanın önemine vurgu yaptı.

?CHP İl Başkanı İlksen Özalper de dernek yönetimine teşekkürlerini ileterek, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı ve gelecek yıllarda da aynı sofralarda bir araya gelme temennisinde bulundu.

Dutlulu, ramazan ayının birleştirici gücünün, paylaşmanın, gönülleri bir araya getirmede önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Herkese hayırlı ramazanlar dileklerini ileten Dutlulu, Manisa Balkanlar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin iftar yemeğinde bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi.

"İlişkilerimizi her geçen gün daha da ileriye taşımakta kararlıyız"

Dutlulu, Bulgaristan ile bağların önemine değinerek, 2019 yılından bu yana süregelen kardeş şehir ilişkilerini anımsattı. Kırcaali Belediyesi ve Bulgaristan'dan gelen milletvekilleriyle gerçekleştirdikleri toplantının son derece verimli geçtiğini belirten Dutlulu, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, Bulgaristan ve Kırcaali ile olan ilişkilerimizi her geçen gün daha da ileriye taşımakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

