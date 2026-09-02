Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde "iş sağlığı ve güvenliği" eğitimleri başladı - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde "iş sağlığı ve güvenliği" eğitimleri başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi\'nde "iş sağlığı ve güvenliği" eğitimleri başladı
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, personeline yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile acil durum tatbikat programını başlattı. Salihli'deki ilk eğitimde 80 personele bilgi verildi, ardından tahliye ve yangın söndürme tatbikatı yapıldı. Eğitimler, 17 ilçede ekim ayı sonuna kadar sürecek.

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan personele yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile acil durum tatbikat programı başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'na bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı iş birliğinde belediye bünyesinde görev yapan tüm personele yönelik eğitim ve tatbikat programı başlatıldı.

Eğitimlerin ilki Salihli Şantiye Binası'nda gerçekleştirildi. İlk lokasyonda toplam 80 belediye personeline iş sağlığı ve güvenliği kapsamında eğitim verildi. Program kapsamında çalışanlara acil durumlarda yapılması gerekenlere ilişkin bilgi aktarılırken ardından tahliye ve yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.

Çalışanların acil durumlara hazırlıklı olması, olası risklere karşı doğru müdahale yöntemlerini öğrenmesi ve iş güvenliği konusunda farkındalık kazanması amacıyla düzenlenen eğitim ve tatbikatlar, Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki tüm daire başkanlıklarına bağlı birimlerde sürdürülecek.

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında düzenli olarak gerçekleştirilen eğitimlerle çalışanların iş yerlerinde karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlendirilmesi ve acil durumlara müdahale kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Eğitimler, 17 ilçede bulunan Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm hizmet birimlerinde ekim ayının sonuna kadar devam edecek.

Kaynak: ANKA

Salihli, Eğitim, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde 'iş sağlığı ve güvenliği' eğitimleri başladı - Son Dakika

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