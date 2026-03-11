Manisa'da Bıçaklı Kavga: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Manisa'da Bıçaklı Kavga: 2 Ölü, 1 Yaralı

11.03.2026 13:03
Manisa'nın Akhisar ilçesinde bıçaklı kavgada iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Suat Efe (24) ve Ömer Durmuş (32) hayatını kaybetti, Onur Efe (29) ise ağır yaralandı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Ragıpbey Mahallesi'nde eski Tren Garı karşısında meydana geldi. Onur Efe, kardeşi Suat Efe ve Ömer Durmuş ile E.V. (19) ve R.V. (21) kardeşler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada Onur ve Suat Efe kardeşler ile Ömer Durmuş çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Suat Efe ve Ömer Durmuş, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan Onur Efe'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Şüpheliler E.V. ve R.V. ise olayın ardından polis merkezine gidip, teslim oldu. Kavganın taraflar arasında daha önce yaşanan bir trafik kazası nedeniyle çıktığı ileri sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

