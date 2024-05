Manisa\'da boşandığı eşi tarafından öldürülen kadın, annesi ve ağabeyi toprağa verildi

Güncel

Manisa'nın Salihli ilçesinde boşandığı eşi tarafından öldürülen kadın, annesi ve ağabeyinin cenazesi toprağa verildi.

Yakınları tarafından morgdan teslim alınan Nagihan Can (32), ağabeyi İbrahim Can (39) ve annesi Fatma Can'ın (62) cenazeleri, Hamidiye Camisi'ne getirildi.

Cenazeler, burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karağaaç Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Nagihan Can'ın cinayet zanlısı A.Ç. (32) ile yaklaşık 3 yıl önce boşandığı, 5 yaşında bir kızlarının olduğu öğrenildi.

Zanlı tutuklandı

Öte yandan olayın ardından polis ekiplerince yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının ifadesinde, eski eşi Nagihan Can'ın başka biriyle evlenmek istediğini, 5 yaşındaki kızının velayeti dolayısıyla aralarında tartışma yaşandığını söylediği öğrenildi.

Cinayeti itiraf eden zanlı, "Eşimin başkasıyla evlenmek istemesini hazmedemedim, bu yüzden sürekli tartışıyorduk. Kızımın velayeti konusunda da anlaşamıyorduk, velayeti bana vermek istemiyordu. Tüm bu sorunlar yüzünden başlayan kavgada öfkeme hakim olamadım." dediği öğrenildi.

Olay

Dün akşam saatlerinde A.Ç.(34), Sağlık Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'nde annesiyle yaşayan eski eşi Nagihan Can'ın evine gitmiş, çıkan tartışmada zanlı, Nagihan Can'ı (32) bıçaklamış, araya girmeye çalışan eski kayınbiraderi İbrahim Can (39) ile eski kayınvalidesi Fatma Can'ı da (62) bıçakla yaralamıştı.

Yaralı halde evden çıkarak yakındaki bir iş yerine sığınan eski kayınvalidesi Fatma Can'ı takip eden A.Ç, yaralı kadını iş yerinde tekrar bıçaklamış, daha sonra olay yerinden uzaklaşmıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fatma Can'ın öldüğünü belirlemiş, Nagihan Can ile ağabeyi İbrahim Can ise kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirmişti.

Cinayet zanlısı A.Ç. ise suç aleti bıçakla birlikte yakalanmıştı.