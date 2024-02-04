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Manisa'da camide bıçaklanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Manisa'da camide bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Manisa\'da camide bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, camide namaz kıldığı sırada bıçaklanan Feyzi Yılmaz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İ.G. isimli şüpheli ise polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli, ilk ifadesinde cinayeti kendisini ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle işlediğini söyledi.

04.02.2024 17:11
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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, camide namaz kıldığı sırada bıçaklanan kişi, hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, İ.G. (41), Merkez Camisi'nde sabah namazı kılan Feyzi Yılmaz'ı (33) bıçakladı.

İhbar üzerine camiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra uzaklaşan İ.G. ise polis ekiplerince yakalandı.

Zanlının emniyetteki ilk ifadesinde, Yılmaz'ın kendisini ölümle tehdit ettiğini öne sürerek cinayeti bu nedenle işlediğini söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA

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