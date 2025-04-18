Manisa'da Celal Bayar Üniversitesi Öğrencileri İçin Bisiklet Yolu Düzenlendi

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerinin taleplerini dikkate alarak, bölgede kapsamlı bir bakım ve onarım çalışması yaptı. Çalışmalar kapsamında bisiklet yolu da hem daha güvenli hem de daha estetik hale getirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerinin talebini dikkate alarak, bisiklet yolunda detaylı bir temizlik ve bakım çalışması yürüttü.

Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri yol kenarındaki yabani otları temizleyip yol güvenliği için ağaç diplerini düzenledi ve budama işlemi gerçekleştirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri ise bisiklet yolunun genel temizliğini tamamladı. Ardından Ulaşım Dairesi ekipleri, yolun yenilemesini yapıp boyama çalışmalarını gerçekleştirdi. Bisiklet yolu, yapılan düzenlemeler sayesinde güvenle kullanılabilecek hale geldi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde eğitim gören ve bisiklet yolunu her gün kullanan öğrenciler, çalışmalardan duydukları memnuniyeti, şu sözlerle dile getirdi:

- Enes Acar: "Eskiden yolda taşlar oluyordu. Başlatılan çalışma ile ilk önce taşlar toplandı, sonra yol düzenlenip boyandı ve çok güzel hale getirildi. Şu an yol üzerinde toz toprak bile çok az, gayet güzel bir bisiklet yolu oldu. Ferdi Başkan'ı ve Büyükşehir Belediyesi'ni tebrik ediyorum."

-Bora Ertuğrul: "Tadilat ve tamirattan önce çok fazla sıkıntısını çekmiştim buranın. Tadilat yapıldığında çok daha rahat oldu, bisiklet kullanan diğer arkadaşlarım da burayı çok rahat bir şekilde kullanabiliyorlar."

-Berkay Ok: " İzmir'de büyüdüm ve okumak için Manisa'ya geldim. İzmir'deki bisiklet yollarından çok memnun olduğum için sürekli bisiklet kullanıyordum. Kampüs yolundaki bisiklet yolunda biraz zorlanıyordum. Ama son yapılan çalışmalar çok güzel olmuş. Maviye boyandığı ve temizlendiği için yollar göze de hitap ediyor. Tamamen bisiklet yolu olduğunu anlıyoruz. Yolda daha öncesinde çukurluklar ve bozukluklar vardı. Şu an o sorun da çözüldü. Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri olarak çok memnun kaldık. Ferdi Zeyrek'e teşekkür ederiz."

- Gülçin Yılmaz: "Bisikletiyle kampüse gidip gelen arkadaşlarımız yolun bozuk olduğundan bahsetmişlerdi, yolda sıkıntı çekiyorlardı. Yol bozuk olduğu için araç yolundan gidip gelenler de sıkıntılar yaşıyordu. Bununla ilgili şikayetler vardı. Üniversiteye bisikletle gidip gelen arkadaşlarımız Ferdi Başkan'dan bisiklet yoluyla ilgili ricada bulunmuşlar, o da öğrencilerin ricasını yerine getirmiş. Başkan'a teşekkür ederiz."