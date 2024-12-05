Manisa'da Çevresel ve Sosyal Kapasite Geliştirme Eğitimi Düzenlendi

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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Dünya Bankası Grubu'na bağlı Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC) iş birliğiyle "Çevresel ve Sosyal Kapasite Geliştirme Desteği" konulu eğitim semineri düzenledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Dünya Bankası grubu kurumları arasında yer alan Uluslararası Finans Kuruluşu, gelecekte iş birliği yapılacak projelerde daha uyumlu bir ortak çalışma süreci gerçekleştirilmesi için eğitim semineri düzenledi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından organize edilen seminere Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Mine Hacıalibeyoğlu, Teftiş Kurulu Başkanı Hüseyin Çağatay, daire başkanları, birim müdürleri ve ilgili personel katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deste, iki gün boyunca süren eğitimin açılış konuşmasını yaptı. Deste, konuşmasında Uluslararası Finans Kuruluşu tarafından verilen eğitimin önemine dikkati çekti.

Anemon Otel Konferans Salonu'nda iki gün süren eğitim kapsamında IFC eğitmenleri Çevre Mühendisi Ezgi Canan Gülcan ve Sosyolog Özlem Ersavaş, IFC'nin çevre, sağlık, güvenlik ve sosyal kılavuzları ile performans standartları hakkında katılımcılara bilgi verdi. Çevresel ve sosyal standartlara uyumun önemi, finansman sağlayan kuruluşların şartları, IFC sürdürülebilirlik çerçevesi, ulusal mevzuatlarla IFC standartları arasındaki farklar gibi konular detaylı bir şekilde anlatıldı.

Yönetim sistemlerinin önemi vurgulandı

Seminerde, Çevre ve Sosyal Yönetim Sistemi (ÇSYS) ile Çevre ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) süreçleri hakkında katılımcılara bilgi aktarıldı. Ayrıca, IFC'nin sürdürülebilir yönetim sistemi belgelendirmesine verdiği önem vurgulandı. Yerel yönetimlerin çevre, kalite, sosyal sorumluluk, etik ve insan kaynakları politikalarının uygulanmasının önemi üzerinde duruldu.

Katılımcılar da ÇSYS ile ÇSED süreçlerine ilişkin kendi deneyimlerini paylaşarak eğitim sürecine aktif katılım sağladı.