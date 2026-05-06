Manisa\'da Cezaevi Önünde Kavga: 2 Yaralı

? Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

?Alınan bilgiye göre, Manisa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu otoparkı önünde, hükümlü yakınlarından oluşan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda 2 kişi darp sonucu yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.