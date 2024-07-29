Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor

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(ANKARA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Alifakı Mahallesi'nde saat 17.55'te başlayan orman yangına müdahale devam ediyor.

Manisa'ya bağlı Kırkağaç ilçesi Alifakı Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Saat 17.55'te başlayan yangına ilk müdahale 18.10'da gerçekleştirildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 7 helikopter, 26 arazöz, 12 su ikmal, 3 dozer ve 4 yer ekibi ile yangına müdahale ediliyor.