Manisa'da Cinayet Zanlısı Tutuklandı - Son Dakika
Manisa'da Cinayet Zanlısı Tutuklandı

Manisa\'da Cinayet Zanlısı Tutuklandı
07.04.2026 01:19
Yunusemre'de evinde boğularak öldürülen kadının cinayet zanlısı Emrah Arslan tutuklandı.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde evinde boğularak öldürülen Mürşide Böcüne'nin (69) cinayet zanlısı, 120 saatlik güvenlik kamera kaydını inceleyen polisin 34 kişiyi sorgulamasının ardından yakalandı. Kadını ziynet eşyalarını almak için öldürdüğü anlaşılan Emrah Arslan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Manisa'nın 31 Mart 2026 günü saat 18.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Aynıali Mahallesi 3315 Sokak'ta meydana geldi. Eve gelen İbrahim Böcüne, eşi Mürşide Böcüne'yi holde yüzüstü hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine adrese gelen ekiplerin yaptığı incelemede, hayatını kaybeden Böcüne'nin boğazında tülbent olduğu, yüz ve boğazında morluklar bulunduğu tespit edildi. Kadının boğularak öldürüldüğü değerlendirilirken, altınların da çalındığı belirlendi. Gözaltına alınan eşi İbrahim Böcüne, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

'1200 SAAT KAMERA KAYDI İNCELENDİ'

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı çalışma yürüttü. Bu kapsamda ölen kadının eşi, yakınları ve arkadaşlarının da aralarında bulunduğu toplam 34 kişinin ifadesine başvuruldu. Bölgedeki 100 farklı noktadan güvenlik kameralarına ait yaklaşık 1200 saatlik görüntü tek tek incelendi.

Yapılan incelemelerde Mürşide Böcüne'nin eşinin evden ayrılmasının ardından siyah giyimli bir şüphelinin sokağa giriş yaptığı ve yaklaşık yarım saat sonra ayrıldığı tespit edildi. Şüphelinin kimliğinin Emrah Arslan (32) olduğu belirlendi. Bölgede keşif yaptığı belirlenen şüphelinin cinayetten bir süre sonra bir arkadaşı aracılığıyla kuyumcuda 5 adet yarım altın bozdurduğu saptandı.

'ARSLAN TUTUKLANDI'

Teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri, dün Emrah Arslan (32) ile B.A. (20) ve A.Ç.A.'yı (16) yakalayarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 60 bin 700 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç.A. (16) savcılıktan serbest bırakılırken, B.A. (20) adli kontrol şartıyla salıverildi. Emrah Arslan (32) ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Manisa'da Cinayet Zanlısı Tutuklandı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
