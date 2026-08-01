Manisa'da çöp konteynerlerinde "dezenfeksiyon ve ilaçlama" seferberliği - Son Dakika
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Manisa'da çöp konteynerlerinde "dezenfeksiyon ve ilaçlama" seferberliği

Manisa\'da çöp konteynerlerinde "dezenfeksiyon ve ilaçlama" seferberliği
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, "halk sağlığını korumak ve daha temiz bir kent oluşturmak" amacıyla il genelindeki çöp konteynerlerinde temizlik, dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. 17 ilçede yürütülen periyodik uygulamalarla kötü koku, bakteri ve zararlı haşerelerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, "halk sağlığını korumak ve daha temiz bir kent oluşturmak" amacıyla il genelindeki çöp konteynerlerinde temizlik, dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. 17 ilçede yürütülen periyodik uygulamalarla kötü koku, bakteri ve zararlı haşerelerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki çöp konteynerlerini düzenli olarak temizliyor ve ilaçlıyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Vektörlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe belediyelerinin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa yürütülen çalışmalar kapsamında konteynerler, özel yıkama araçları ve ekipmanlarla dezenfekte edildikten sonra haşerelere karşı ilaçlanıyor. Belirlenen program dahilinde gerçekleştirilen uygulamalarla çevre temizliğinin korunması, kötü kokuların önlenmesi ve vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda yaşam sürdürmeleri amaçlanıyor.

"DAHA TEMİZ VE SAĞLIKLI BİR MANİSA İÇİN DURMADAN ÇALIŞIYORUZ"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kent genelinde hijyen standartlarını yükseltmeyi hedeflediklerini belirterek, "Çevremizi temiz tutmak, halk sağlığını korumanın en önemli adımlarından biri. Bu nedenle ekiplerimiz, kentimizin dört bir yanında çöp konteynerlerini düzenli olarak yıkıyor, dezenfekte ediyor ve ilaçlıyor. Kötü kokuya, haşereye ve zararlılara karşı yürüttüğümüz bu çalışmalarla hem daha temiz hem de daha sağlıklı bir Manisa için durmadan çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

"SİNEK VE KARASİNEK ÜREMESİNİN ÖNÜNE GEÇİYORUZ"

Yürütülen entegre çalışma modelini anlatan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Çağlar Hocalar ise halk sağlığını koruma odaklı çalışmaların süreceğini vurguladı. Hocalar, "Çöp konteynerleri düzenli yıkanmadığında ve temizlenmediğinde sivrisineklerin ve karasineklerin üremesi için uygun ortam koşullarını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra halk sağlığını tehlikeye atar. İlçe belediyemiz çöp konteynerlerindeki çöpleri topluyor. Daha sonra bizim aracımız arkasından gelip konteyner yıkamasını yapıyor. Vektörle mücadele ekiplerimiz gerekli dezenfeksiyon işlemlerini tamamlıyor. Halk sağlığını korumaya yönelik bu çalışmalarımız düzenli olarak devam edecektir" diye konuştu.

Periyodik olarak devam eden temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri ile kötü koku ve haşere sorunlarının çözüldüğünü belirten bölge esnafı ve vatandaşlar da yapılan hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek belediye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Bakteri, Manisa, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da çöp konteynerlerinde 'dezenfeksiyon ve ilaçlama' seferberliği - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da çöp konteynerlerinde "dezenfeksiyon ve ilaçlama" seferberliği - Son Dakika
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