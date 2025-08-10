Manisa'da Deprem: 6 Yaralı, Hasar Tespit Edildi - Son Dakika
Manisa'da Deprem: 6 Yaralı, Hasar Tespit Edildi

10.08.2025 22:24
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem Manisa'da 6 yaralanma ve hasar yarattı.

Manisa Valiliği, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde depremde Manisa'da 6 vatandaşın hafif şekilde yaralandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Manisa'yı da etkileyen depremin ardından saha tarama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

" Akhisar'a bağlı Akkocalı Mahallesi'nde 3'ü kullanılmayan tek katlı 8 ev hasar görmüştür. Gördes'e bağlı Evciler Mahallesi'nde 2 bina ve Çiçekli Mahallesi'nde ise 1 bina hasar görmüştür. Sarıaliler Mahallesi'nde ise yola kaya düşmesi sonucu yolda göçme meydana gelmiştir. Yol geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır. Kırkağaç'a bağlı Hacet Mahallesi'nde 5 müstakil evin duvarlarında çatlak oluşmuştur. Salihli'ye bağlı Taytanlı Mahallesi'nde 1 ev hasar görmüştür. Ahmetli, Demirci, Gördes ve Yunusemre ilçemizde 6 vatandaşımız deprem anında kaçmak isterken yaralanmış olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Ekiplerimiz saha tarama çalışmalarına devam etmektedir."

Kaynak: AA

21:50
