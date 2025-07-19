Manisa\'da Dolandırıcılara Operasyon

Manisa'da kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne başvuran M.G. (70), bilinmeyen bir numaradan arayan kişilerin kendisini adının terör örgütüne karıştığı, evindeki altın ve paraları kontrol edecekleri bahanesiyle 1 milyon 200 bin lira dolandırdığını beyan etti.

Başvuruyu değerlendirerek çalışma başlatan ekipler, dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edilen 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden R.Ö. (20) adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.Y. (29), E.A. (33), H.O. (20), N.K. (20) ve S.E. (20) ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.