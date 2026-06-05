Manisa'da Dünya Çevre Günü Töreni

Manisa'da, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende konuşan İl Müdürü Faik Gürocak, Türkiye Çevre Haftası kapsamında bu yılın temasının "Dünya Bize Emanet" olarak belirlendiğini hatırlattı.

Gün dolayısla meydanda sivil toplum kuruluşları ve çeşitli firmalar tarafından stantlar açıldı, Fatih Anadolu Lisesi öğrencilerinin geri dönüşüm malzemelerinden hazırladığı kıyafetler sergilendi.

Törene Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk de katıldı.