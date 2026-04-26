Manisa'da Dünya Kültürleri Aynı Sofrada Buluştu

(MANİSA) - 486. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında kente gelen konuk delegasyon, yabancı konuklar ve kardeş belediyelerin temsilcileri kültürel bağları güçlendiren anlamlı buluşmada bir araya geldi. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun, bugün Manisa'da yükselen bu dostluk sesi; ortak tarihimizin ve birbirimize olan sarsılmaz bağlılığımızın en somut nişanesidir" dedi.

UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından katılımcılarını bir araya getirdi. 486'ncı kez gerçekleştirilen festival için kente gelen konuk delegasyonla hediye değişim töreni düzenlendi.

Törene Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Başkan Dutlulu ve eşi Özge Ekmen Dutlulu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Emre Halil Esenkaya, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık ile konuk delegasyon üyeleri katıldı.

Konuk delegasyona hediyeleri takdim edildi

Törende Vali Özkan, Dutlulu, Esenkaya ve Tanık, Manisa'nın simgelerinden oluşan hediyeleri konuklara takdim etti. Festival için Manisa'ya gelen yabancı konuklar ve kardeş belediyelerin temsilcileri de ülkeleri ve şehirlerini temsil eden hediyeleri protokol üyelerine takdim etti. Programın ardından konuk delegasyon akşam yemeğinde ağırlandı.

Tarihin ve kültürün harmanlandığı, sevginin şifayla buluştuğu "Şehzadeler Şehri" Manisa'da konuklarını ağırlamaktan büyük onur duyduğunu belirten Dutlulu, şunları söyledi:

"Bugün burada sadece resmi bir protokolü değil, aslında dev bir gönül sofrasını paylaşıyoruz"

"Bugün burada sadece resmi bir protokolü değil, aslında dev bir gönül sofrasını paylaşıyoruz. Kırgızistan'dan Bosna-Hersek'e, Kazakistan'dan Azerbaycan'a, Bulgaristan'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uzanan bu geniş coğrafyanın temsilcilerini aynı masada görmek, bizler için gurur vesilesidir. Az önce gerçekleştirdiğimiz hediyeleşme töreninde birbirimize sunduğumuz her hatıra, aslında ülkelerimiz arasındaki sarsılmaz bağların birer mührü niteliğindeydi. Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun, bugün Manisa'da yükselen bu dostluk sesi; ortak tarihimizin ve birbirimize olan sarsılmaz bağlılığımızın en somut nişanesidir."

"Bu akşam pekişen dostluklar, sadece festivallerle sınırlı kalmayacak"

Manisa sokaklarında yankılanan her farklı lehçe, sergilenen her geleneksel dans, bizlerin ne kadar büyük ve zengin bir aile olduğunu bir kez daha kanıtladı. İnanıyorum ki bu akşam pekişen dostluklar, sadece festivallerle sınırlı kalmayacak; şehirlerimiz arasındaki kültürel, sosyal ve ekonomik iş birliklerini daha da güçlendirecektir. Başta Oş, Prijedor, Uralsk, Şirvan, Kırcaali ve Güzelyurt belediyelerimiz olmak üzere, varlıklarıyla bizleri onurlandıran tüm diplomatik temsilcilerimize ve heyet üyelerimize tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Paylaştığımız bu ekmeğin ve bu sofranın, kardeşliğimizi daim kılmasını diliyorum."

Akşam yemeği boyunca konuk temsilcilerle yakından ilgilenen protokol üyeleri, Manisa'nın yerel kültürü üzerine sohbetler gerçekleştirdi. Farklı dillerin ve kültürlerin aynı sofrada buluştuğu buluşma, günün anısına çektirilen fotoğraflarla noktalandı.