Manisa'da Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde Sağlık Taraması Yapıldı - Son Dakika
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Manisa'da Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde Sağlık Taraması Yapıldı

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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla vatandaşlara solunum testi ve sağlık taraması yaptı. Tansiyon ve şeker ölçümleriyle bireylerin sağlık durumları hakkında bilgilendirme gerçekleştirildi.

11.02.2025 10:40  Güncelleme: 11:38
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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla vatandaşlara solunum testi yaptı. Manolya Meydanı'nda kurulan stantta katılımcıların diğer sağlık kontrolleri de yapılarak erken teşhis gerektiren durumlara ilişkin de uyarılarda bulunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde kapsamlı sağlık taraması yaptı. Sigara kullananlara yönelik solunum foksiyon ölçümleri; sağlık taraması kapsamında da tansiyon ve şeker ölçümleri yapılarak bireylerin olası hastalık risklerine karşı uyarılması hedeflendi. Sağlık uzmanları, yapılan ölçümler sonrasında bireysel risk faktörleri ve sağlıklı yaşam önerileri hakkında detaylı bilgilendirme yaparak, toplumun genel sağlık farkındalığını arttırmayı hedefledi.

"Koruyucu sağlık hizmetleri alanında halkımızın her zaman yanında olacağız"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, solunum fonksiyon testinin önemine dikkat çekerek, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak toplum sağlığını koruma amacıyla halkımızla bir araya geldik. Dünya Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle solunum testlerini gerçekleştirdik. Amacımız, özellikle kış aylarında hava kirliliği gibi nedenlerle artan solunum yolu rahatsızlıkları ile diyabet ve tansiyon gibi sık görülen hastalıklar konusunda da halkımızı bilinçlendirmek. Bu kapsamda, vatandaşlarımızın sağlık durumlarını fark etmeleri için kan şekeri ölçümü, solunum fonksiyon testi ve tansiyon ölçümü gibi tetkikler yapıyoruz. Sağlık çalışanlarımız, bu konularda halkımızı bilgilendirerek, rahatsızlıklarını erken teşhis etmelerine ve uygun tedavi merkezlerine ulaşmalarına yardımcı oluyor. Koruyucu sağlık hizmetleri alanında halkımızın her zaman yanında olacağız" dedi.

Belediye yetkilileri, ilerleyen dönemlerde benzer tarama faaliyetlerine devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa'da Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde Sağlık Taraması Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde Sağlık Taraması Yapıldı - Son Dakika
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