Manisa'da Dünya Temizlik Günü Etkinliği Düzenlendi

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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi ve gönüllülerin katılımıyla çevre temizliği etkinliği düzenlendi. Dünya Temizlik Günü dolayısıyla 'Let's Do It' hareketi kapsamında Çiftlik Park'ta yapılan temizlikte, kısa sürede onlarca torba çöp toplandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve gönüllülerin katılımıyla 'Let's Do It' hareketi kapsamında Yunusemre ilçesi Çiftlik Park'ta çevre temizliği etkinliği düzenlendi. Dünya Temizlik Günü dolayısıyla yapılan etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Ceylan, Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve 'Kıvılcımlar Kurumsal Gönüllülük Hareketi'ne bağlı 47 gönüllü katıldı. Çevre temizliği etkinliğinde gönüllüler tarafından kısa sürede onlarca torba çöp toplandı. Toplanan çöpler, bertaraf edilmek üzere Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim edildi. Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı açıklamada, bu etkinliklerin ilerleyen günlerde başka bölgelerde de yapılacağı belirtildi. Çevre kirliliğine karşı farkındalık oluşturmak için gerçekleştirilen etkinlik, gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakılmasını hedefliyor.