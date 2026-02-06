Manisa Büyükşehir Belediyesi Dijital Hizmetlerde E-Devlet Dönemini Başlattı

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, "Akıllı Şehir" vizyonu doğrultusunda vatandaşların dijital hizmetlere erişimini kolaylaştırmak ve güvenliği en üst seviyeye çıkarmak amacıyla önemli bir adım attı. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, belediyeye ait kurumsal uygulamalara e-Devlet Kapısı üzerinden kimlik doğrulama sistemi entegre edildi.
