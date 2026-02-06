Manisa Büyükşehir Belediyesi Dijital Hizmetlerde E-Devlet Dönemini Başlattı

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, "Akıllı Şehir" vizyonu doğrultusunda vatandaşların dijital hizmetlere erişimini kolaylaştırmak ve güvenliği en üst seviyeye çıkarmak amacıyla önemli bir adım attı. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, belediyeye ait kurumsal uygulamalara e-Devlet Kapısı üzerinden kimlik doğrulama sistemi entegre edildi.

Yeni sistemle birlikte vatandaşlar, e-belediye işlemlerini ek bir hesap oluşturmaya gerek duymadan, ulusal kimlik doğrulama sistemi olan e-Devlet üzerinden güvenle gerçekleştirebilecek. Entegrasyon sayesinde, "E-Belediye" hizmetleri, "Üzüm" uygulaması ve "Çocuğum Güvende" platformu, tek tıkla ve yüksek güvenlik standartlarıyla erişime açıldı.

Bu entegrasyon ile dijital hizmetlerdeki güvenlik seviyesi artırılırken, kimlik doğrulama süreçleri ulusal standartlara uygun hale getirildi. Uygulamalar arasında veri tutarlılığı sağlanırken, kullanıcılar için çok daha hızlı, pratik ve kullanıcı dostu bir giriş deneyimi sunulması hedeflendi.