Salihli\'de Hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı

Aydın'da seyir halindeki otomobilin elektrik aksamından çıkan yangın panik yarattı

Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin elektrik aksamından çıkan yangın, panik yarattı. Yangına Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti ve söndürdü. Olayda maddi hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı. Soruşturma devam ediyor.