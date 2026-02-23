Manisa'da Gençlere Dolandırıcılık Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa'da Gençlere Dolandırıcılık Eğitimi

Manisa\'da Gençlere Dolandırıcılık Eğitimi
23.02.2026 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, gençleri dolandırıcılık konusunda bilgilendirmek için seminerler düzenledi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı gençleri, bilişim sistemleri kullanılarak işlenen dolandırıcılık suçlarına yönelik bilgilendirdi.

Başsavcılık, gençlerin banka hesaplarını başkalarına kullandırmak suretiyle mağduriyet yaşamaları ya da söz konusu bu suç sürecine dahil edilmelerinin önüne geçilmesi amacıyla eğitim faaliyetleri düzenledi. Banka hesaplarının üçüncü kişilere kullandırılmasının doğurabileceği cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında bilinçlendirmeyi hedefleyen çalışmaya; Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü destek verdi.

Bu kapsamda, üniversite yerleşkeleri ile ortaöğretim kurumlarının konferans salonlarında bilgilendirme seminerleri düzenlendi.

Ayrıca, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan görsel içerikli afişler ilgili kurumların binalarına asıldı ve seminerler sonunda öğrencilere el broşürleri dağıtıldı, öğrenci yurt müdürleri ve spor antrenörlerine yönelik de eğitim seminerleri planlandı.

Şehrin kalabalık noktalarındaki billboardlarda ve dijital mecralarda bilgilendirici içerikler yayımlanmaya başlandı.

Kaynak: AA

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da Gençlere Dolandırıcılık Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çilem Sağlam’ın Fedakarlığı Çilem Sağlam'ın Fedakarlığı
TBMM’ye çok konuşulacak yeni isim önerisi TBMM'ye çok konuşulacak yeni isim önerisi
Çatalca’da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı Çatalca'da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı
Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı
Durmak bilmiyor Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam: Edin Dzeko Durmak bilmiyor! Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam: Edin Dzeko
Çocuklar için yas kitabı yazan kadın, eşini öldürmekle yargılanıyor Çocuklar için yas kitabı yazan kadın, eşini öldürmekle yargılanıyor

14:13
Dick Advocaat, Dünya Kupası’na götürerek ülke tarihine geçtiği takımdan istifa etti
Dick Advocaat, Dünya Kupası'na götürerek ülke tarihine geçtiği takımdan istifa etti
13:52
Harita üzerinden uyardı: 250 km’lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
Harita üzerinden uyardı: 250 km'lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
13:33
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu Tek tek bulup öldürdüler
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
13:32
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor Osimhen hakkında bomba iddia
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor? Osimhen hakkında bomba iddia
13:10
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Başını ezelim’’ dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Başını ezelim'' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
13:10
İstanbul’da vahşet Kayıp Çinli iş insanı toprağa gömülü bulundu
İstanbul'da vahşet! Kayıp Çinli iş insanı toprağa gömülü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 14:30:06. #7.11#
SON DAKİKA: Manisa'da Gençlere Dolandırıcılık Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.